پاکستانی پاسپورٹ پر 33 ممالک  میں ویزا فری رسائی حاصل 

اسلام آباد (نوائے وقت رپورٹ) ہینلے اینڈ پارٹنرز کی جنوری سے جون 2025ء کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹس کی طاقت کے حوالے سے جاری کی گئی فہرست کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ کو 33 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل ہے۔ فہرست میں ویزا فری رسائی کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کیٹیگری حقیقی ویزا فری سفر کی ہے، یعنی کسی قسم کے انتظام کی ضرورت نہیں۔ دوسری ویزا آن ارائیول (یعنی اس ملک میں پہنچ کر ویزا لینے) کی ہے جبکہ تیسری الیکٹرونک ٹریول اتھارٹی (ای ٹی اے) پر مشتمل ہے۔ 12 ممالک ایسے ہیں جہاں پاکستانی شہریوں کو اپنے پاسپورٹس پر جانے کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ویزا فری ممالک میں بھی جانے کے لیے پاسپورٹ پاس ہونا ضروری ہے۔ تو جانیں وہ کون سے ممالک ہیں جو پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا فری ہیں۔ بارباڈوس، جنوبی بحرالکاہل میں واقع جزائر کک ڈومینیکا، ہیٹی، مڈغاسکر، مائیکرو نیشیا، کیرینئین میں واقع برطانیہ کے زیرتحت جزائر پر مشتمل خطے مانٹسریٹ میں بھی آپ ویزا لیے بغیر جاسکتے ہیں۔ ملک نیووے بھی پاکستانیوں کے لیے کھلا ہے روانڈا بھی پاکستانیوں کو ویزا فری رسائی کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ بحیرہ کیریبئین میں امریکا کے قریب واقع چھوٹے سے ملک Saint Vincent and the Grenadines جزائر کیریبئین کے ایک اور ملک Trinidad and Tobago، آسٹریلیا کے قریب واقع جزائر پر مشتمل ملک وانواتو بھی ویزا فری قیام کی اجازت دینے والے ممالک میں شامل ہے۔