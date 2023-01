دوسرا ون ڈے: نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری، 34اوورز میں 200 رنز بنا لئے

کراچی: نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف سیریز کے دوسرے ون ڈے میچ میں34 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز بنالیے۔

نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، ابتدا میں کیوی اوپنر فن ایلن جلد وکٹ گنوا بیٹھے تاہم کین ولیمسن اور ڈیون کانوے میں 181 رنز کی پارٹنرشپ قائم کرکے نیوزی لینڈ کی پوزیشن مستحکم کردی۔ڈیون کانوے نے 13 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 101 رنز کی اننگز کھیل کر نسیم شاہ کی گیند پربولڈ ہوگئے جبکہ کپتان کین ولیمسن 85 رنز بناکر وکٹ پر موجود ہیں۔میچ کے 33ویں اوور میں نیوزی لینڈ کے بلے باز ڈیرل مچل5 سکور جبکہ ٹام لیتھم 2 سکور بنا کر محمد نواز کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے۔پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور محمد نواز نے کیویز کی 2،2 وکٹیں حاصل کرلیں۔

???? New Zealand win the toss and elect to bat first ????

Unchanged playing XI for the second ODI ????????#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/ioRnLirGJf