نواز شریف کے معالج کو ان سے ملنے نہیں دیا جاریا: مریم نواز

مریم نواز نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے ڈاکٹر کو سارے دن کی کوشش کے باوجود ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں تکلیف کا ہونا دل کا درد بھی ہوسکتا ہے، والد کو ان کے معالج سے معائنہ کرانے کی ضرورت ہے جو ان کی پیچیدہ میڈیکل ہسٹری سے واقف ہیں لیکن پورے دن کی کوشش کے باوجود ڈاکٹر کو میاں نواز شریف سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔

MNS’s cardiologists have been trying to get access to him all day but permission not granted. He has pain in the arm which is most likely to be angina. He needs to be examined by the doctors who are privy to his complicated medical history.