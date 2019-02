بھارت نے سندھ طاس معاہدے کا تنازع حل کرنے پر آمادگی ظاہر کردی

پاک-بھارت آبی تنازع میں پیش رفت سامنے آئی ہے اور تقریباً 4 ماہ طویل انتظار کے بعد بھارت نے دریائے چناب پر متنازع آبی منصوبوں ککے پاکستانی ماہرین سے معائنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔

وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واوڈا نے اس اقدام کو ’اہم پیش رفت‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 27 جنوری سے یکم فروی کے درمیان پاکستانی کمشنر برائے انڈس واٹر مہر علی شاہ کی سبراہی میں ایک وفد دریائے چناب پر منصوبوں کے معائنے کے لیے دورہ کرے گا۔اپنے ٹوئٹس میں وفاقی زیر نے کہا کہ ’ ہم بھارت کی جانب سے اس جذبے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دیگر حل طلب مسائل کے لیے بھی اسی جذبے کی توقع کرتے ہیں‘۔

Pakistan and India have been into Indus water treaty dispute for ages. Due to our continued efforts there’s a major breakthrough that India has finally agreed to our request for inspection of Indian projects in Chenab basin.

As a Federal Minister I’ve directed my team to visit and carry out inspection of projects from 27th Jan-1 Feb.

It’s indeed a feather in Ministry for water resources’ cap. We welcome this gesture from India and we expect the same spirit for resolution of other outstanding issues.