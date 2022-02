پاکستان کے فاسٹ بولر محمد حسنین نے کہا کہ محمد حسنین نے پابندی عائد کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے۔محمد حسنین نے فرنچائز کی جانب سے ریکارڈ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) اور اپنی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو چھوڑ رہا ہوں جو میرے لیے ایک مشکل چیز ہے۔پیغام میں اسٹریٹ کرکٹ کھیلنے سے لے کر ٹی ٹوئنٹی کی ہیٹ ٹرک کرنے والے سب سے کم عمر بولر بننے تک اسپیڈسٹر نے خوابیدہ اور چیلنجنگ لمحات کو یاد کیا۔

