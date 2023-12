محسن نقوی نےآن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا آغازکردیا

وزیراعلیٰ محسن نقوی کا شہریوں کیلئے بڑا ریلیف،اب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن بھی بنےگا۔

Exciting update! To ease the process of obtaining a learner's license, we've gone digital! Now you can apply online through Punjab Police app, and the service is also available at 737 police stations and all Khidmat Marakiz across Punjab. #LicenseDrive#CMPunjab#GovtOfPunjab pic.twitter.com/fqugw8zLjm