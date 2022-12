دعا ہے کہ مراکش فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بھی جیت جائے:عمران خان

لاہور: چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مراکش کو فیفا میں تاریخی جیت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے مراکش فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بھی جیت جائے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پرتگال کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی مراکش کی ٹیم کو جیت پر مبارکباد دیتے ہیں۔ٹوئٹر پیغام میں چیئرمین تحریکِ انصاف عمران خان نے کہا کہ پہلی بار ایک عرب، افریقی اور مسلمان ٹیم فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ دعا ہے کہ مراکش سیمی فائنل کے علاوہ آگے بھی فتح حاصل کرے۔

Congratulations to Morocco on their victory over Portugal to reach the Football World Cup semi finals. First time an Arab, African & a Muslim team has reached a FIFA World Cup semi final. Wishing them success in the semi final & beyond.