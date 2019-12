ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

شیئر کریں:

قدرت میں سکون محال ہے تغیر و تبدل زمان کا خاصہ ہے یہ ہر دم ارتقائی مراحل طے کرتا ہے اور ہمیشہ ایک نئے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مفکر اور فلاسفر علامہ اقبال نے کہا تھا۔…؎

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

ثبات اک تغیر کو ہے زمانے میں

علامہ اقبال اجتہاد کے علمبردار تھے وہ جمود اور تقلید کیخلاف تھے اور چاہتے تھے کہ سماج تاریخ کے ساتھ حرکت میں رہے اور ضروری تبدیلیاں کرتا رہے تاکہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ پاکستان کے سینئر جسٹس ریٹائرڈ فضل کریم خوشبودار شخصیت ہیں اور علامہ اقبال کے پیروکار ہیں، وہ ہر دم پاکستان کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے بارے میں کئی معروف کتب لکھی ہیں ان کی نئی کتاب :

"Change is the only constant

Ideas to help change the constitutional and legal landscape for the better"

مارکیٹ میں آئی ہے جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد تحقیقی اور معیاری کتاب ہے۔ جسٹس صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تبدیلی ترقی کا ہتھیار ہے جو ارتقاء اور انقلاب دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ریاستی نظام آئین قانون اور گورننس کے سلسلے میں تبدیلیوں کیلئے اپنی سفارشات پیش کی ہیں جن کے مطابق اگر تبدیلیاں کر لی جائیں تو پاکستان جمود سے حرکت کی جانب بڑھ کر ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ جسٹس فضل کریم صاحب کے مطابق انسانی تاریخ میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں۔ الفاظ اپنے مفہوم تبدیل کرتے رہتے ہیں اور قوانین میں بھی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے جو نئے حالات کا تقاضہ ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے گرجے میں بیٹھے تھے کہ کچھ پادری ایک خاتون کو لے کر آئے جس پر زناکاری کا الزام تھا۔ پادریوں نے مطالبہ کیا کہ اس خاتون کو بائبل کے قانون کے مطابق سنگسار کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ اس خاتون کو پہلا پتھر مارے۔ یہ سنتے ہی تمام پادری ایک ایک کرکے گرجے سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تاریخ اور حالات کے نئے تقاضوں کے مطابق سزا پر عمل درآمد روک دیا اور ریت پر اپنی انگلی سے لکھا کہ یہ اگر سزا تھی تو یہ مستقل نہ تھی ریت پر اس لئے لکھا کہ ہوا انکی تحریر کو بھی اُڑا کر لے جائے۔ جسٹس صاحب کے مطابق پاکستان کے آئین میں تبدیلی کے اصول موجود ہیں جو انقلابی اقدامات کو روکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں آئین کے آرٹیکل نمبر 2 نمبر 3 کے بارے میں ایک دلچسپ اور تحقیقی باب قلم بند کیا ہے۔آئین کے آرٹیکل نمبر 2 میں درج ہے کہ اسلام ریاست کا مذہب ہوگا۔ پاکستان کے نامور ماہر قانون اے کے بروہی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ اسلام کو کسی ایک ریاست تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اسلام تو پوری کائنات کا مذہب ہے۔ آئین کے آرٹیکل نمبر2 کو پورے آئین کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان تھیوکریسی نہیں ہے۔ قائداعظم نے واضح اور دوٹوک الفاظ میں بیان کیا تھا کہ پاکستان تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگا۔عدالت نے بھی اس سلسلے میں فیصلے دے رکھے ہیں کہ پاکستان نہ تو سیکولر ریاست ہے اور نہ ہی تھیوکریٹک ریاست ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام ہے۔ جسٹس صاحب نے اپنی کتاب میں آئین کے آرٹیکل نمبر 3 کی تحقیقی تعبیر اور تشریح کی ہے۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 3 میں درج ہے کہ" ریاست استحصال کی تمام اقسام کے خاتمہ اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی کہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر کسی کو اسکے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔"ایک آئینی ماہر کے مطابق یہ آرٹیکل کیمونسٹ پارٹی کے منشور سے لیا گیا ہے جو ایک مارکسی اصول ہے۔ جبکہ پروفیسر خورشید احمد نے اپنی کتاب میں آئین کے اس آرٹیکل کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کسی قسم کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جسٹس وی آر کرشنا جو ایک نامورجیورسٹ ہیں ، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ پاکستان میں آئین کا آرٹیکل نمبر 3 آئین پاکستان کا ضمیر ہے جو پاکستان کے محروم غریب مفلس مزدور کسان کو گارنٹی دیتا ہے کہ ان کا استحصال نہیں کیا جائیگا۔ جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل نمبر 2 اور نمبر3 کو پورے آئین کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 3 کو آرٹیکل نمبر 37 اور 38 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ریاست پاکستان کے عوام کو بنیادی حقوق کی مکمل ضمانت فراہم کرتی ہے اور اس سلسلے میں استحصال ناانصافی اور بے رحمی کو روکنا ریاست کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے۔ جسٹس فضل کریم صاحب نے پارلیمانی نظام کوتبدیل کرنے پر زور دیا ہے اور لکھا ہے کہ جب برطانیہ نے پارلیمانی نظام ہندوستان پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو قائداعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ نظام ہندوستان کے حالات اور ہندوستانی شہریوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ جسٹس صاحب کی رائے ہے کہ متناسب نمائندگی کے اصول پر انتخابات کرائے جائیں۔ جس کی گنجائش آئین کے آرٹیکل نمبر 51 میں موجود ہے۔ ماہرین قانون کے مطابق پارلیمانی نظام ایک "انتخابی آمریت" ہے اور "خام اکثریتی نظام" ہے۔ پارلیمانی نظام میں اگر تین امیدوار حصہ لے رہے ہوں تو پچاس ہزار ووٹ لینے والا امیدوار الیکشن جیت جاتا ہے جبکہ اسکے مقابلے میں 90 ہزار ووٹ لینے والے دو امیدوار پارلیمنٹ سے باہر رہتے ہیں اس طرح جیتنے والا امیدوار اکثریت کا نہیں بلکہ اقلیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ متناسب نمائندگی کے اصول پر انتخابات کرائے جائیں تو ہر ووٹر کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہوگی۔ جسٹس صاحب نے اپنی کتاب میں قانون شہادت فوجداری اور سول قوانین پولیس ٹریبونلز جوڈیشل ریویو وکلاء کا ڈسپلن ججز کی نامزدگی صدر اور گورنروں کے اختیارات اور دیگر امور کے بارے میں تبدیلی کیلئے سفارشات پیش کی ہیں جن سے حکومت استفادہ کر سکتی ہے کیونکہ جب تک موجودہ ریاستی نظام میں تبدیلی نہیں لائی جائیگی، ریاست جمود کا شکار رہے گی اور اسکے آگے بڑھنے کے امکانات مشکوک ہی رہیں گے۔ وزیراعظم اور صدر پاکستان کو چاہئے کہ وہ ریاست کے مفاد میں جسٹس صاحب کی اس کتاب کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور انکی سفارشات کی روشنی میں تبدیلیاں عمل میں لائیں۔ اگر72 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اپنے ریاستی نظام میں مطلوبہ تبدیلیاں کرنے پر آمادہ نہیں ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ علامہ اقبال کو بھی یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی کہ مسلمان قوم تبدیلی پر آمادہ نہیں ہوتی اور ہر نئی چیز کی بلاجواز مخالفت کرتی ہے۔ انسانی تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ نئے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ریاست اپنے آپ کو تبدیل کرتی رہتی ہے تاکہ وہ دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکے۔ افسوس پاکستانی قوم آج بھی جمود کا شکار ہے۔ علامہ اقبال نے درست کہا تھا…؎

آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

جسٹس فضل کریم صاحب کی منفرد اور مستند حوالوں پر مشتمل معیاری کتاب کو پاکستان لاء ہاؤس نے شائع کیاہے یہ کتاب پاکستان کے حکمرانوں عدلیہ کے ججوں اور قانون کے طالب علموں کی بہترین راہنما اور معاون ثابت ہوسکتی ہے۔