 قرآن پاک کے مطابق دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے:وزیراعظم

ہر سال، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کے کلیدی کردار کو خراجِ تحسین پیش کرنے، انکے ہماری عظیم قوم کا لازم حصہ ہونے اور مذہبی اقلیتوں کے احترام کے عزم کا اعادہ کرنے کیلئے 11 اگست کو "قومی اقلیتی دن" کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے۔ قرآنِ پاک کے مطابق دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ قرآنی حکم، سنت نبوی کے ساتھ مل کر اس اصول کی بنیاد فراہم کرتا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1948 کو قوم سے اپنے خطاب میں بیان کیا تھا۔ ہمارے آئین میں مذہب کی آزادی اور ہماری اقلیتوں کے افراد اور املاک کی تکریم کو باقائدہ قانونی شکل دی گئی ہے۔ حکومت کو نہ صرف ان ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے۔ بلکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عزم کی مستقل یاد دہانی کے طور پر حکومت نے 11 اگست کو سرکاری سطح پر شاندار طریقے سے قومی اقلیتی دن منانے فیصلہ کیا ہے۔ان اسباب کا خاتمہ اور خامیوں کی اصلاح کرنا جو سماجی و مذہبی استحصال کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہماری حکومت کی پالیسیوں کا بنیادی ستون ہے.

اپنے خصوصی پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ آئین میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کی املاک کی تکریم کو قانونی شکل دی گئی ہے ۔سماجی و اقتصادی خلیج کو پورا کرنے اور ہماری اقلیتوں کے لیے تعلیمی اداروں اورنمایاں خدمات کے لیےنمائندہ فورمز پر خصوصی کوٹہ مختص کرنے جیسے اقدامات سے قومی سطح پر ہر کسی کو یکساں تعلیم و ترقی کے مواقع کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے معاشی طور پر کمزور طبقات کے حقوق کے یقینی تحفظ اور ترقی کے لیے وقف مالی امداد بھی ان اقدامات کا حصہ ہے۔

Our non-Muslim citizens are an integral part of our national fabric. Today we celebrate their valuble contributions & thank them for their service to the country. Our founding fathers envisaged Pakistan as a pluralistic society in which all are equal citizens of the state.