مقامی میڈیا نے لوگوں کی توجہ کھینچ لی ہے

جہاں ذرائع ابلاغ کی موثر موجودگی افادیت مسئلہ ہے وہاں اعتماد بھی ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکا ہے کسی بھی ذرائع ابلاغ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ’’اعتماد کا پل‘‘ پار کرنا ہے کچھ برسوں پہلے جب بھی کوئی اہم واقعہ، خبر سننے کو ملتی تو لوگ فوراً کہتے ’’BBC‘‘ لگائو مگر گزرتے وقت کے بہائو میں جہاں اور سب کچھ کمزور یا ختم ہوتا گیا وہاں فارن میڈیا پر اعتماد بھی مزلزل ہوتا چلا گیا کویت پر عراق کا حملہ ہوا تو میڈیا ایک نمایاں طاقت کی صورت متشکل ہو ا پھر عراق پر امریکی حملہ سے قبل اور مابعد کوریج نے تو میڈیا کو بہت زیادہ طاقت ور عامل بنا ڈالا۔ حملہ کی لمحہ بہ لمحہ کوریج، جزئیات تک دکھائی گئیں۔ ساری دنیا میڈیا کے طلسم میں گرفتار ہو گئی لوگ گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز نے اپنے مفادات کے حصول کے لئے اس میں بھاری سرمایہ کاری کی۔ نتیجہ میں میڈیا پروپیگنڈہ آلہ کے طور استعمال ہونا شروع ہو گیا اس دیو قامت مشینری میں سے 9/11کے حادثہ نے ہوا نکال دی۔ مغرب کا مسلمانوں کے خلاف ایک متعین شدہ واضح تعصب کھل کر سامنے آ گیا 9/11 کے بعد فارن میڈیا اعتماد، بھروسہ کے بحران کا شکار ہو گیا۔ ایک مغربی مفکر جیفرسن نے کہا جو اخبارات میں چھپتا ہے وہ قابل بھروسہ ہے مگر اس میں 50% سچ ہے۔ Altsuhull is of the view that media are agents of power one who pays the paper sets the tune اب فارن میڈیا زیادہ قابل اعتماد نہیں رہا یہ صورتحال پوری دنیا میں ہے فارن میڈیا اعتماد بھروسہ کے بحران سے گزر رہا ہے اور اسلامی ممالک میں بھی فارن میڈیا کی پہلے والی پسندیدگی کی سطح برقرار نہیں رہی۔ بلکہ لوکل چینلز اور الجزیرہ ٹی وی نے اس کی جگہ لے لی ہے فوج اسلام دشمنی اور تعصب ہے یہی صورتحال پاکستان میں ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔

1۔ سب سے بنیادی اہم وجہ زبان کا فرق ہے۔ بہت کم لوگ انگلش سمجھ سکتے ہیں اس لئے یہی بات نئے چینلز کی مقبولیت کا باعث بنی یوں لوگوں کا انحصار فارن میڈیا پر کم ہو گیا۔

2۔ لوکل میڈیا جتنی اچھی کوریج اپنے شہروں قصبات کی کر سکتا وہ فارن میڈیا نہیں کر سکتا۔ قومی، مقامی، علاقائی مفادات، دلچسپیوں نے بھی لوگوں کو اپنے قومی چینلز کی طرف راغب کیا۔

3۔ ہمارے ملک میں قومی و شہری سطح پر ہونے والے کسی بھی اہم واقعہ، حادثہ سانحہ، تبدیلی کی خبر تو فارن میڈیا دیتا ہے۔ مگر تفصیلات ندا رد یہ کمی لوکل میڈیا نے پوری کی۔ جو تفصیلات ہمارے رہنما، سوشل ورکرز، حکومتی زعما میڈیا کے اپنے نمائندے بتا سکتے ہیں وہ کوئی فارن چینل (چاہے وہ کتنی دلچسپی لے) نہیں بتاتا۔ اس بات نے بھی عوام کی قومی چینلز میں دلچسپی پیدا کی۔

4۔ 70% خبریں مغرب کی 5سرکردہ نیوز ایجنسیاں جاری کرتی ہیں اسی لئے ان کا تھرڈ ورلڈ کے میڈیا پر خوب اثر و رسوخ ہے مگر وقت ٹی وی کے آغاز نے پاکستان میں اس اثر رسوخ میں پہلی دراڑ ڈالی اس کے بعد رہی سہی کسر ازاں بعد وجود میں آنے والے چینلز نے نکال دی اب لوگ معلومات کے لئے خبروں کو جاننے کے لئے قومی چینلز پر انحصار اعتماد کرتے ہیں۔

5۔ صحیح معنوں میں لوکل میڈیا کو زیادہ مقبولیت، اعتماد، پسندیدگی چیف جسٹس کیس کی کوریج سے حاصل ہوئی اب لال مسجد و جامعہ حفصہ کا سانحہ دلخراش بھی عام آدمی کی توجہ کھینچنے میں کامیاب رہا متذکرہ بالا دونوں واقعات میں لوگ بغیر دن رات کی ہوش کئے ٹی وی چینلز کے آگے بیٹھے رہے جن کے پاس دیکھنے کی سہولت نہ تھی ریڈیو ان کے کانوں سے لگے ہوئے تھے۔

6۔ مقامی میڈیا نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرامز میں بھی جدت پیدا کی۔ خبروں کے انداز، پیشکش کو مغربی طرز پر استوار کیا۔ اب بریکنگ نیوز ، نیوز الرٹ کے ساتھ ساتھ اردو، انگلش ہر دو زبانوں میں تازہ خبروں کی پٹیاں چلتی ہیں۔ Geo نے اس انداز کو سب سے پہلے اپنایا۔ یہ جدت بھی عوام کی اپنے مقامی میڈیا میں کشش بڑھانے کا باعث بنی۔

7۔ کچھ سال پہلے سٹار پلس کے ڈرامے پاکستان میں مقبولیت کے بام عروج پر تھے۔ مگر جوں جوں ڈرامے طوالت پکڑتے گئے۔ انڈین سوسائٹی کا گند اتنا ہی نمایاں ہوتا گیا۔ اس چیز نے لوگوں کو کافی متنفر کیا علاوہ ازیں پاکستانی چینلز پر بھی Scap چلنا شروع ہو گئے جنہوں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروالی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی ڈرامہ وارث چلتا تھا تو پاکستان کے علاوہ انڈیا کے علاقوں جہاں نشریات کی رسائی تھی کی سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں پھر جب معیار میں تنزلی آئی تو عوام کا خصوصا خواتین، بچیوں کا رخ گلیمر کی طرف مڑ گیا۔ اصل چیز معیار ہے معیار پائیدار ہے گلیمر عارضی ہے اب پھر ہمارے ہاں معیار ڈرامے بننا شروع ہوئے تو لوگ انڈین گلیمر سے باہر نکل رہے ہیں۔

8۔ یہ بات حیران کن ہے کہ لوگ انڈین فلمیں، ڈرامے شوق سے دیکھتے ہیں مگر معلومات کے لئے انڈین، چینلز کو بالکل پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے متصب سمجھتے ہیں۔ مقامی میڈیا پر لوگ سیاسی، سماجی پروگرامز دیکھتے جب کہ فارن میڈیا پر کھیل، تفریح، فلموں کو انجوائے کرتے ہیں لوگ میڈیا سے معلومات اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ بجائے کہ فارن میڈیا کی معاشی حالت نہایت مضبوط اور اس کے نمائندے ہزاروں کی تعداد میں لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ پر مامور ہیں مگر اب لوگوں کا رجحان مقامی میڈیا کی طرف زیادہ ہے اکثریت نجی چینلز کی۔ مزید آزاد، فری، خودمختار دیکھنا چاہتی ہے۔ لوگ بے لاگ تبصروں کے خواہاں ہیں اور حقیقت پسندانہ حقائق کے متلاشی ہیں۔ یہ بات زیادہ مل کر سامنے آئی ہے کہ لوگ سرکاری پر نجی چینلز کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے سرکاری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز کو بھی اب حق سچ کی آواز بلند کرنے کے لئے زیادہ سچا ہونا پڑے گا۔ ورنہ اعتماد تو پانی پر بنا بلبلہ ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔