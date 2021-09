حریت رہنما یاسین ملک کی والدہ اور بہن کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں:مشعال ملک

مشعال ملک نے کہا ہے کہ حریت رہنما یاسین ملک کی والدہ اور بہن کورونا وائرس کا شکار ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق مشعال ملک کا کہنا تھا کہ حریت رہنما یاسین ملک کی والدہ اور بہن کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں جبکہ یاسین ملک کی والدہ کی صحت بیٹے کی جدائی میں دن بدن بگڑتی جارہی ہے۔مشعال ملک کا کہنا تھا کہ والدہ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی۔

Plz everyone pray 4 my ailing mother in law&sister in law Abida Baji. Thy r critically ill &hospitalised in Srinagar,they have contracted #Covid_19 #freeyasinmalik India should immediately release Yasin Malik from Tihar Jail on humanitarian grounds 2 look after his aging mother pic.twitter.com/9lQVOd3LGM