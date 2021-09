پنجاب کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے 15ستمبر تک بند رہیں گے:صوبائی وزیر تعلیم پنجاب

لاہور : صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔

تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے صوبے میں سکولوں کی بندش کے حوالے سے ٹوئٹر پر پیغام میں کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ کرونا وباء کی صورتحال کومدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایس او پیز پر عملدرآمد کو ہر ممکن یقینی بنائیں۔

ANNOUNCEMENT:

All Public and Private Schools of Punjab to remain closed until Wednesday September 15th, 2021. Stay home and stay safe.