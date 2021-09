ملک میں  2 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل ، جلد ہدف سے تجاوز کرجائینگے: اسد عمر

اسلام آباد : ملک بھرمیں کورونا وائرس سے بچاؤ کےلئے ویکسی نیشن کا عمل جاری ہے۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر اسد عمر نے نئے اعدادوشمار سے

عوا م کو آگاہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ویکسی نیشن مہم کے آغاز میں ہم نے سال کےآخرتک7 کروڑافراد کو ویکسین لگانےکا ہدف رکھا تھا ۔جس میں سے 5 کروڑسےزائد افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک لگ چکی ہے اور 2کروڑسےزیادہ افراد کو مکمل ویکسین لگائی جاچکی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جلد اپنے طےکردہ ہدف سے تجاوز کر جائیں گے۔

In the early days of the vaccination campaign we had set a daunting target of vaccinating 7 crore people by the end of this year. Happy to report that 5 crore people have now recieved atleast 1 dose. More than 2 crore fully vaccinated. Inshallah will meet & surpass the target.