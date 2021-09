پاکستان سے 36 ٹن امدادی سامان لے کر ایک اور طیارہ قندھار پہنچ گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان انسانی بنیادوں پر افغانستان کی مدد کیلئے ہر ممکن کو شش کر رہا ہے۔ پاکستان کا ایک اور سی 130 طیارہ امداد لے کر قندھار پہنچ گیا ہے۔ جس میں آٹا اور ادویات شامل ہیں۔

The second C-130 brought a relief goods consignment from Pakistan today at Kandahar airport. Pakistan stands in solidarity with the people in this hour of their need