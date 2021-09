کورونا وباء، این سی او سی کا تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ

اسلام آباد: این سی او سی نے کورونا وباء کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر ملک بھر کے 27 حساس اضلاع میں تعلیمی ادارے ایک بار پھر مزید ایک ہفتہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ذرائع کے مطابق این سی او سی کی جانب سے کورونا پابندیوں میں ایک ہفتے کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ملک بھر کے 27 حساس اضلاع میں تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتے کے لئے بند رہیں گے۔

کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تمام پابندیوں کا اطلاق ملک بھر کے 27 حساس اضلاع میں 15 ستمبر تک رہے گا، توسیع کا یہ فیصلہ کورونا صورتحال کے سبب ہیلتھ سسٹم پر پڑنے والے دباؤ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔اس حوالے سے این سی او سی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب، کے پی اور آئی سی ٹی کے 24 ہائی ڈیزیز اضلاع میں 12 ستمبر تک نافذ کردہ این پی آئی کو 15 ستمبر 21 تک بڑھا دیا گیا ہے جس کا جائزہ 15 ستمبر کو لیا جائے گا۔

NPIs enforced till 12th Sep in 24 high disease districts of Punjab, KP and ICT have been extended till 15th Sep 21. Review will be carried out on 15th Sep. pic.twitter.com/VfxpqQqwZA