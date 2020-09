ٹی وی نامہ اسلم اظہر   

شیئر کریں:

ریڈیوبراڈ کاسٹر، کرکٹ کمنٹیٹر،انگلش نیوز ریڈر، ٹی وی ؍اسٹیج ایکٹر،مترجم دستاویزی فلم ،کمرشل فلم ماڈل،ایڈمنسٹریٹر، پی ٹی وی کے پہلے پروگرام ڈائریکٹر اور بھُٹو دور کے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر ہر لحاظ سے پی ٹی وی کے ایم ڈی بنائے جانے کے اہل تھے اور بھُٹو نے اُنہیں فوری طور پر بنا بھی دیا۔اُن کی شخصیت بھی اس اہلیت کی حامل تھی۔ اُن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مالی طور پر کرپٹ نہیں تھے۔خوشامد پسند ضرور تھے اور حقیقت یہ ہے کہ کون نہیں ہوتا؟لیکن خوشامد پسند بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بُرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی تعریف کو بھی اصلی ماننے لگتے ہیں۔ سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلی تعریف کو بھی درخورِ اعتنا نہیں سمجھتے ، اپنی صفات کو منجانب اللہ جانتے ہیں اور اِتراتے نہیں۔اسلم اظہر میں ایک اور صفت بھی تھی کہ دوسرے کی خوبیوں کا برملا اعتراف کرتے تھے۔ بہت حد تک زود رنج تھے ۔ اپنی چوٹوںکو سہلایا بھی کرتے تھے۔میرا اُنکا ایک مچیھٹا لاہور میں ذکا درانی مرحوم کے اُس ڈرامے میں ہو چکا تھا جو غالباً 1967 میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہُوا تھا جس میں ایک ہی شام میں گورکی ؔکے Lower Depths کی اوپننگ نائٹ اور ٹی وی پر ذکا درانی کے کھیل کی ٹی وی پر میری دو پرفارمینسز کی وجہ سے اسلم اظہر نے مجھے چیلینج کیا تھا کہ "If you forget a single word tonight, I"ll se to it that you are not booked as long as I am here." اور میں نے اسے قبول کرتے ہوئے اُن سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ جس ڈرامے میں مہناز رفیع میری بیگم کا مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں اور جس میں میری آنکھیں روشنی سے محروم ہو رہی ہیں جب کہ بیگم سمجھتی ہے کہ میں شراب کے نشّے میں لڑ کھڑا رہا ہوں۔اُس ڈرامے میں اتفاقاً ایک دوسرے اداکار اپنی لائن بھول گئے تو میں نے اُنہیں کیوcue یاد دلا دیا تھا۔ جس پر اسلم اظہر نے اعتراف کیا تھا ، "Oh Bakhtiar, you have saved us." لیکن اسلم اظہر اُس خفت کو بھولے نہ تھے ۔۔۔۔ اگر وہ کوئی خفت تھی تو۔میں اچھا بھلا پنڈی میں سیٹل ہو چکا تھا لیکن اسلم اظہر نے ایم ڈی بنتے ہی غالباً پہلا کام یہ کیا کہ مجھے پنڈی سے کراچی ٹرانسفر کر دیا۔ دس جنوری ۱۹۷۲ کو مجھے کراچی ٹی وی مرکز پر رپورٹ کرنے کا شاہی فرمان جاری کر کے ایک بال بچے دار شخص کو گویا یہ کہا گیا کہ جاؤ بچُو جاکر پہلے کہیں سر چھپانے کی جا تلاش کرو، پھر کرائے کا گھر ڈھونڈو، پھر بال بچوں کو پنڈی سے کراچی منتقل کرو، گھر کا سامان پنڈی اور سیالکوٹ سے کراچی ڈھووو، بچوں کے لیے ا سکول تلاش کرواور اس دوران میں ہفتے میں کم از کم چار چھوٹے موٹے پروگرام بھی پروڈیوس کر کے اپنے غلام ہونے کا ثبوت مہیا کرتے رہو۔میں نے خواجہ شاہد حسین ڈائریکٹر پروگرامز سے منت بھی کی تھی کہ میرا تبادلہ رُکوا دیں مگر انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اسلم اظہر مانے گا نہیں۔ قہرِ درویش برجانِ درویش یہ درویش بذریعہ ریل کراچی پہنچا اور اللہ جنت نصیب کرے ثاقب شیخ اور کامران مفتی کو انہوں نے اس غریب الدیار کو کوئینز روڈ پر بالمقابل ایک نائٹ کلب کے ایک بنگلے کی انیکسی میں ،جس میں وہ خود کرائے پر رہتے تھے، اس حقیر کو چند ہفتے سر چھُپانے کی جگہ دے دی۔ثاقب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو چند ہفتے بعد اُس کی بیگم بھی تشریف لے آئیں۔ میرے بڑے تایا زاد بھائی مختار شیخ ملٹری اکاؤنٹس میں سپرنٹینڈنٹ تھے اور ماری پور میں رہتے تھے۔ میں جاکر سیالکوٹ سے اپنے بیوی بچوں کو لے آیا اور بھائی مختار کے ہاں پناہ لے لی۔ میرے پاس لاہور میں ایک موٹر سائیکل تھی میں اُسے کراچی میں لے آیا تھا اور پہلے کوئینز روڈ سے ٹی وی آتا جاتا تھا اب ماری پور سے اپنے غلام کدے ٹی وی سنٹر آنے جانے لگا۔ فاصلوں کا تصور آپ خود کر لیجیے مزید برآں جب بھی وقت ملتا اُس میں کرائے کے گھر کی تلاش میں کُتے خواری اس کے علاوہ تھی۔تلاش کے بعد بہادر آباد میں ایک مکان کے نچلے حصے میں کافی مفلس و مظلوم چھوٹاسا پورشن کرائے پر مل گیا۔ جہاں کبھی کبھار کمال احمد رضوی او اکثر جاوید ملک بھی آ جاتے۔ کمال تو آخر وقت تک میری بیگم کے ہاتھ کے پکے کھانے کی تعریف کیا کرتا۔ جاوید ملک صرف کھاتے وقت واہ واہ کرتا۔وہ گھر ٹی وی سے تین گلیاں اُدھر تھالہٰذا رونق لگی رہتی۔ رستے میں مولانا حسن مثنّیٰ ندوی اپنے کسی عزیز کے ہاں رہتے تھے تو آتے جاتے اُن سے یاد اللہ رہتی ۔ اللہ اُنہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے وہ پہلے کلین شیوڈ مذہبی عالِم تھے جو مولانا کہلاتے تھے اور ہمیں اُن کو مولانا مانتے ہُوے کبھی باک نہیں آیا۔کراچی سنٹر پر مجھے بصیرت بھی کرنا ہوتی تھی اور مذہبی اور قوالیوں کے پروگرام بھی۔آپ میں سے اکثر نے غلام فرید صابری برادران کی بے حد مشہورِ زمانہ ’’تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم۔۔۔‘‘ قوالی پی ٹی وی پر دیکھ سُن رکھی ہو گی جسمیں دونوں بھائی چو خانہ بنڈیاں سی پہنے ہوئے ہیں اور جس کے کریڈٹس کو کسی بدنصیب نے کاٹ کر پھینک دیا ہُوا ہے، وہ قوالی اس گناہ گار نے پروڈیوس کی ہوئی ہے ۔مولانا حسن مثنّٰی ندوی کراچی میں وہ پہلے اُردو بولنے والے تھے جن سے میری گاڑھی دوستی ہوئی۔یُوں میں اہلِ زبان میں منہ مارنے لگا اور اُس کرائے کے ڈربے میں رہنے لگا جس کا ایک ہی فائدہ تھا کہ کراچی سنٹر کے بہت قریب تھا ۔ پھر سیالکوٹ سے والد صاحب، والدہ صاحبہ، پھوپھی صاحبہ حج پر جانے اور میری دو ہمشیرگان انہیں الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے تو اُس کابک میں کافی رونق رہی۔حج کے لیے سفر ابھی اُن دنوںبحری جہاز پر ہی ہوتا تھا۔اب سوچتا ہوں تو وحشت ہوتی ہے کہ پانچ سو بیس روپلی میں اللہ ہی کی مدد تھی جو کرائے،پٹرول اور پانچ افرادِ خانہ اور آئے گئے پر پورا پڑجاتا تھا۔اس پریشانی و حیرانی میں پہلی مُون لائیٹنگ کی سوجھی اور کراچی سنٹر کے بیس افراد نے ایک ہزار روپیہ فی کس ڈا ل کر کراچی سنٹر کی کینٹین کا ٹھیکہ لے لیا اُس بیس ہزار میں سے ہمیں کینٹین اور کراکری کی حالت بھی ٹھیک کرنا تھی اور روز کا خرچہ بھی چلانا تھا۔ چوں کہ یہ پنگا میں نے لیا تھا تو انتظامات اور سبزی گوشت ترکاری اور گروسری کا ذمہ بھی میرے ہی سر پڑا۔لیجیے پروگرام پروڈیوسری اور گروسری دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے ٹی وی کے سرکس میں تنے ہوئے رسے پر میں چلتا رہا۔ کمال احمد رضوی چوں کہ ٹف کسٹمر تھا اور میں رضوی کے پرانے ساتھیوں میں سے تھا تو ’’آپ کا مخلص ‘‘ سیریز مجھے سونپ دی گئی۔بابرا شریف بہترین اداکارہ اورمشہور ماڈل تھی تو میں نے کمال احمد رضوی کی سیکریٹری کے رول میں بابرا شریف کو کاسٹ کر لیا۔ سیریز کا تھیم وہی معاشرے اور حکومتی اداروں میں کرپشن کی نشاندہی تھا۔اس سیریز کے ابھی تین ڈرامے ہی ہوئے تھے کہ بابرا نے کمال احمد رضوی کی شکایت کرتے ہوئے سیریز میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اُس کی شکایت کو جائز پاتے ہُوئے میں نے بھی یہ مناسب جانا کہ وہ اس سیریز میں مزید کام نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ بچاری فاطمہ ثریا بجیا نے بابرہ شریف کے ملبوسات پر بڑی محنت کی تھی اور ہم سب بہادر آباد کی ایک بوتیک سے ملبوسات منتخب کرنے جایا کرتے تھے۔یہ سیریز بابرا شریف کے بغیر 26 قسطوں تک بہت کامیابی سے چلی۔ ایک ایپیسوڈ میں کنٹرول روم سے مَیں نیچے وی ٹی آر سیکشن میں پچھلے چنک کی ریکارڈنگ چیک کرنے گیا۔ اس دوران میں ایک ریسٹوران کا سیٹ لگ رہا تھا ۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو پتہ چلا سیٹ پر موجودکریو اور عملہ ہڑتال کیئے بیٹھا ہے۔ معلوم ہُوا کمال احمد رضوی نے میز پر ایک نیپکن کے میلا ہونے پر ڈیزائن اور ڈیکور کے ایک ورکر پر اظہارِ ناراضی کرتے ہُوئے اُسے نا زیبا الفاظ میں پورے فلور کے سامنے ڈانٹا ہے جس پر سب لوگ ناراض، کام چھوڑے بیٹھے ہیں۔ میں نیچے ا سٹوڈیو میں جانے کے بجائے اوپر کنٹرول روم میں گیا اور ٹاک بیک پر سب کو سناتے ہُوئے کمال سے مخاطب ہُوا،’’ کمال احمد رضوی صاحب مجھے معلوم ہُوا ہے کہ آپ نے میرے ا سٹاف کے ایک ورکر کے ساتھ بد تمیزی کی ہے۔ اول تو یہ کہ یہ ا سٹاف میرے اور پروگرام کے لیے کام کرتا ہے۔آپ کے لیے نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ کو میرے اسٹاف سے کوئی شکایت ہے توآپ مجھے بُرا بھلا کہہ لیں کیوں کہ میں آپ سے چھوٹا بھی ہوں اور آپ میرے اُستادوں میں سے ہیں لیکن آپ میرے عملے کو بُرا بھلا نہیں کہہ سکتے ۔تیسرے یہ کہ آپ بہت باعزت اور پائے کے فنکار اور اسٹار ہیں ،میرے عملے میں سے کسی کی یہ جُرأت نہیں ہو سکتی کہ آپ سے بد کلامی کرے۔ لہٰذامیں اپنے عملے سے اور جن صاحب کے ساتھ بدکلامی ہوئی ہے اُن سے دست بستہ معافی کا خواستگار ہوں اور عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اس قصے کو بھول کر کام پر واپس آجائیں ورنہ بہت سے لوگوں کا بہت سا وقت ضائع ہو گا۔شکریہ۔‘‘اسٹوڈیومیں چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ پھر ساراعملہ واپس کام کرنے لگا۔اچانک کسی نے مجھے بتایا کہ کمال نیچے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ وہ اپنی مُنّی سی Fiatفیاٹ گاڑی میںتنہا بیٹھا رورہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اُسے گلے سے لگا لیا۔ اب وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں اُسے کہہ رہا تھا ،’’ دیکھو کمال یہ بچارے معمولی پڑھے لکھے معمولی تنخواہوں پر ہمارے لیے معمولی کام کرنے والے کارندے ہیں۔ ہمیں ان سے ان کی عزتِ نفس تو نہیں چھیننی چاہئیے۔ اگر میں ، جس کا حکم اس وقت وہ مانتے ہیں، اِن کا خیال نہیںکروں گا تو وہ میری بھی عزت نہیں کریں گے ہمارے اور اِن کے پاس لے دے کے یہ دو ٹکے کی عزت ہی تو ہے۔ اگر اُس سے کوئی غَلَطی ہو گئی تھی توآپ کو مجھے ڈانٹنا چاہئیے تھا۔ بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اُن کی عزت بحال ہو جائے۔ آئیے چل کر کام کریںکہ ہمارے پاس کا م ہی تو عزت کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔‘‘ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا الفاظ کیا تھے مگر مفہوم یہی تھا ۔

(جاری ہے)