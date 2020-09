گلبدین حکمت یارنے بھارت کو افغان امن دشمن قرار دے دیا!

شیئر کریں:

سویت یونین کے 1979میں افغانستان پر قبضہ کے بعد سرخ فوج کے خلاف مزاحمتی جنگ لڑنے کے حوالے سے افغان مجاہدین کمانڈروں میں حزب اسلامی کے لیڈر انجینئر گلبدین حکمت یار ایک بڑی نامور شخصیت میں جنہوںنے افغانستان میں سرخ فوج کی شکست میںانتہائی اہم کردار ادا کیا۔ سویت افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پھوٹ پڑنے والی خوفناک خانہ جنگی کے بعد ملا عمر کی قیادت میں افغان طالبان نے کابل میں اقتدار سنبھالا تو گلبدین حکمت یارنے اس کے بعد گوشہ شیخی اختیار کر لی۔ 2001 میں نائن الیون دہشت گردی کے آڑ میں امریکہ نے نیٹو افواج و دیگر اتحادیوں کے ہمراہ افغانستان پر یلغار کی اور تباہ کن ہوائی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے کابل پر قابض ہوکر اپنی طرف سے وہاں حامد کرزائی کو بطور صدر سامنے لاکر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا تو بھی گلبدین حکمت یار نے خاموشی اختیار کئے رکھی ۔ افغان طالبان کی طرف سے امریکی قبضے کے خلاف مزاحمتی جنگ کے آغاز ، افغان طالبان کو اقوام متحدہ سے دہشت گرد قرار دلوا کر ان کے خلاف زمینی و ہوائی قوت کے بے دریغ استعمال ، پاکستان کو افغان طالبان کے خلاف استعمال کرنے کیلئے بھارت کے ذریعے پاکستان خوفناک دہشت گردی کے فروغ اور اس کے بدلے بھارت کو افغانستان میں دی گئی رعایتوں ، پاکستان کے خلاف اس کی تکنیکی و خفیہ معلومات کے حوالے سے ہر طرح کی مدد ، پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے قیام اور پاکستان کو خودکش دھماکوں کی آماجگاہ بنانے کے باوجود عالمی سطح پر دہشت گردوں کی حمایتی ریاست ثابت کرنے کیلئے عالمی میڈیا کے استعمال کے باوجود امریکہ و نیٹو افواج افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہے ۔ پاکستان نے بھی ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بعد دنیا کی سب سے مشکل جنگ میں بھارت سمیت دیگر پاکستان دشمن قوتوں کے تمام منصوبے خاک میں ملاتے ہوئے پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا اور افغانستان میں امریکہ کو بھی احساس ہوگیا کہ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہ سوائے اپنی قلعہ نما چھائونیوں کے باقی افغانستان طالبان کے ہاتھوں کھوچکا ہے۔ اس نے دہشت گرد قرار دیئے گئے افغان طالبان سے قیام امن کیلئے بات چیت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کی درخواست کی تواس وقت تک امریکہ کو افغانستان میں افغان طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے 17طویل برس گزر چکے تھے۔ بھارت افغان حکومت، فوج اور افغان خفیہ اداروں میں اپنا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھا چکا تھا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف اپنے مفادات کی ضرورت کے مطابق افغان خفیہ ادارے این ڈی ایس میں تقرریاں ،افغان نیشنل آرمی میں فوجی کمانڈروں کی تعیناتیاں وترقیاں اوررتبادلے تک کابل میں بھارتی سفارت خانے کے ذریعے کیے جانے لگے تھے۔ امریکہ سے آنے والی ڈالروں کی برسات ، افغانستان میں ناجائز اسلحہ کی خریدوفروخت ، منشایات کی پیداوار و کاروبار اور رشوت ستانی کی وجہ سے ایک ایسے مافیا اور وار لارڈزکی بنیاد پڑچکی تھی۔ جن کیلئے افغانستان میں قیام امن ڈرائونے خواب کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن ان کی اس سے کہیں بڑھ کر بھارت کیلئے افغانستان میں قیام امن ناقابل قبول تھا کیونکہ افغانستان میں امن ہوتے ہی بھارتی کردار کی وہاں ضرورت صفر رہ جاتی ہے۔ جبکہ افغان طالبان امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کے بعد ثابت کر چکے تھے کہ وہ اپنے ملک میں مزید خونریزی نہیں چاہتے۔

بھارت افغان خفیہ ادارے این ڈی ایس ، افغان ، نیشنل آرمی میں اپنے حواریوں کے علاوہ افغانستان میں داعش کا بنیادی سہولت کار ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت افغانستان میں کٹھ پتلی صدر اشرف غنی کو بھی احساس دلا چکاہے کہ افغان طالبان کے ساتھ کابل کے امن معاہدہ کے بعد بھارت کی طرح اشر ف غنی کی بھی افغانستان میں ضرورت باقی نہیں رہے گی ۔ جبکہ افغان طالبان کا امن معاہدے کیلئے پہلا مطالبہ ہی افغانستان میں نئے انتخابات کا انعقاد ہوگا، شمالی اتحاد اور اس کا لیڈر عبداللہ عبداللہ افغان طالبان کے نئے انتخابات کیلئے کیے جانے والے مطالبے کی مخالفت اس لیے نہیں کریں گے کہ شمالی اتحاد کا افغانستان میں ایک حلقہ انتخاب موجود ہے۔ جہاں سے وہ دو بارہ منتخب ہوکر آسکتے ہیں۔ جبکہ اشرف غنی کے پاس امریکیوں سے بھی پہلے افغانستان سے رخصت ہونے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے گا ۔ ان حالات میں عبداللہ عبداللہ یا شمال اتحاد بھارت کا افغانستان میں مزید بوجھ اٹھانے کو ہرگز تیار نہیں ہونگے ۔ توپھر بھارت کے پاس خود کو افغانستان میں موجود رکھنے کا ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ وہ داعش ، منشیات و دیگر ناجائز کاروبارمیں ملوث وار لارڈ اور این ڈی ایس کے ذریعے افغانستان میں خونریزی ، دہشت گردی ، خودکش دھماکوں اور انہیں عناصر کے ذریعے پاکستان کے قبائلی ، اضلاع وصوبہ بلوچستان میں پاک فوج کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ۔ اور کوشش کرے کہ افغان طالبان وکابل حکومت کے درمیان امن معاہدے میں زیادہ سے زیادہ تاخیر ہو۔

یہی وہ حالات ہیں جن پر تبصرہ کرتے ہوئے یکم اگست 2020کو گلبدین حکمت یار نے نے کابل میں اپنی جماعت حزب اسلامی کے ہیڈکوارٹر میں تقریر کے کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا افغانستان میں امن ہو، وہ پاکستان سے دشمنی کی بنا پر افغانستان میں امن کی کوششوں کو مقامی قوتوں کے ساتھ ملک کر تباہ کرنا چاہتا ہے ۔ تین برس قبل ایران سے واپس کابل پہنچنے کے بعد یہ ایک ایسا بیان تھا جوانہوںنے ایک بڑے مجمے سے خطاب کرتے ہوئے دیا ۔ اپنے خطاب میں انہوںنے بتایا کہ ایران بھی یہاں امن کا خواہش مند ہے کیونکہ افغانستان سے اس کے کاباروباری مفادات وابستہ ہیں۔ Euraiantimesمیں 2 اگست 2020کو

India, Kabul Goverment Want to Rupture Afghan Peace Process Till US Election: Guludin Hakmatyay

کے عنوان سے شائع کی گئی پوسٹ کے مطابق گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا کہ کچھ عرب ریاستیں امریکہ سے قریبی تعلقات کے باوجود افغان امن عمل کی مخالفت پر کمربستہ ہیں جبکہ چین اور پاکستان کا افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ایک مشترکہ موقف ہے اور وہ ہے امن کا قیام تاہم علاقائی سلامتی کے حوالے سے چین و پاکستان بھارت کے افغانستان میں کردار کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں ۔ گلبدین حکمت یار نے اشرف غنی اور اس کی حکومت کی طرف سے امن کوششوں کے خلاف استعمال کئے جانے والے تاخیری حربوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ امریکہ میں انتخابات اور اس کے نتائج تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کو ٹالنے کی فکر میں ہیں۔ کابل حکومت کی طرف سے لت و لعل کی اس حکمت عملی کو مدنظر رکھتے ہوئے یکم اگست 2020کو امریکی صدر کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر Robert O,Brienنے افغان صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کیا اور افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے جلد آغاز کے سلسلے میں بات کی ۔ جس کے بعد اشرف غنی نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیلئے دو چار نہیں بلکہ 48افراد پر مشتمل اپنے ہم خیال لوگوں کو فہرست جاری کردی ۔ فہرست سامنے آتے ہی عبداللہ عبداللہ نے اسے مستردکردیا اور کہا کہ اشرف غنی کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شمولیت کے وقت ہونے والے معاہدے کے تحت افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں فہرست کی تیاری کا حق ا ن کا ہے ۔جس کے بعد امن مذاکرات میں تاخیر کا خطرہ ظاہر کیا جارہا ہے ۔ اس دوران مغربی تجزیہ کار افغانستان میں داعش کی طرف سے مزید خودکش حملوں کے علاوہ افغان نیشنل آرمی و افغان طالبان کے درمیان کشیدگی بڑھنے جیسے خطرات کا اظہا ر کر رہے ہیں ۔ جس کی وجہ افغان ایرفورس کی طرف سے یکم اگست کو افغان طالبان کے ٹھکانوں پر کیا گیا ۔ فضائی حملہ ہے۔ گلبدین حکمت یارنے اپنی تقریر میںافغانستان کے تمام دھڑوں سے صبروتحمل برقراررکھنے اور قیام امن کیلئے باہمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ جس کا مطلب ہے کہ افغان عوام بھارت جیسی قوت کے افغانستان سے وابستہ مفادات کے آلہ کار ہر گز نہ بنیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک بھارت کا کسی بھی طرح کا کردار افغانستان میں موجود ہے وہاں امن کا قیام ممکن نہیں۔