ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے:سربراہ پاک فضائیہ

سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ ملکی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی گرانقدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔

10 October, 2021: Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force has expressed his heartfelt condolences on the sad demise of Pakistan's renowned Nuclear scientist Dr Abdul Qadeer Khan. pic.twitter.com/RjpS79meri

سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مزید کہا کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور سوگوار خاندان کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔

Lauding the meritorious services of the late Dr Abdul Qadeer Khan, the Air Chief said that Dr Abdul Qadeer Khan played a key role in making defence of Pakistan invincible. He further added that the entire Nation will always remain heavily indebted to him for his contributions