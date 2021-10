قوم ڈاکٹرعبدالقدیرخان کی خدمات نہیں بھولے گی: صدر پاکستان کا اظہار افسوس

صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نےعظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹرعبدالقدیرخان کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ قوم ان کی خدمات کو نہیں بھولے گی۔

ڈاکٹرعارف علوی نے ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ میں انہیں 1982 سے ذاتی طور پر جانتا تھا۔ انہوں نےجوہری تخفیف کو فروغ دینے میں ہماری مدد کی۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔

تفصیلات کے مطابق صدرعارف علوی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خا ن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ٹویٹ میں صدر عارف علوی نے لکھا کہ 1982 سےانہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔انہوں نے قوم کوبچانے اور جوہری ہتھیاروں کےفروغ دینے میں ہماری مدد کی۔بحیثیت قوم ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں گے۔ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

انا للّٰہ وانا الیہ راجعون

Deeply saddened to learn about the passing of Dr. Abdul Qadeer Khan. Had known him personally since 1982.

He helped us develop nation-saving nuclear deterrence, and a grateful nation will never forget his services in this regard. May Allah bless him.