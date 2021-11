آسٹریلیا اور پاکستان دونوں خوبصورت ثقافت کے حامل ممالک ہیں:آسٹریلوی ہائی کمیشن

آسٹریلوی ہائی کمیشن نے پاکستان اور آسٹریلیا کے ابھرتے ہوئے فنکاروں اور طلبا کے تعاون سے دو پبلک بسوں پر آسٹریلوی اور پاکستانی فن پاروں کی نمائش کی۔

بسیں پورے پاکستان میں سفر کریں گی تاکہ شہری پہیوں پر گھومتی اس آرٹ کی نمائش سے لطف اندوز ہو سکیں۔نمائش کا مقصد آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان ثقافتی روابط کو فروغ دینا تھا۔ ٹرانسپورٹ کو دلہن کی طرح سجانے کی روایت دنیا بھر میں پاکستان کی منفرد شناخت ہے۔یہی وجہ ہے کہ آسٹریلوی ہائی کمیشن نے پاکستانی اور آسٹریلوی فنکاروں اور طلبا کے تعاون سے دو پبلک بسوں پر آسٹریلوی اور پاکستانی فن پاروں کی نمائش کی۔

Delighted to speak to the Australian/Pakistani artists, & students involved in the #painting of two public #buses at Saeed Akhtar Studio, supported by us. Hope these buses will help strengthen ???????????????? Australia-Pakistan cultural connections as they continue to travel across Pakistan pic.twitter.com/SjnIJHbiQt