ملالہ یوسفزئی رشتہ ازدواج میں منسلک، تصاویر شیئر کردیں

نیو یارک : امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین پاکستانی طالبہ اور سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئیں، انہوں نے نکاح کرلیا۔

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

????: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP