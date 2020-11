شیئر کریں:

قومی سیاسی افق پر ایک بار پھر غداری کے الزامات کی بھر مار ہے۔ مبینہ غداروں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان چلے جائیں۔ بالکل ایسی ہی باتیں بھارت میں حکومت مخالفین کے لیے بھی کی جاتی ہیں اور انہیں پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کم از کم سیاسی قائدین یہ تو سوچیں کہ پاکستان، بھارت جیسا ملک بنانے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ بہتر تو یہی ہے کہ حکومت کی مخالفت میں الٹے سیدھے بیانات دینے والوں کو غدار قرار دینے کے بجائے انہیں ان کی قانونی حدود کے بارے میں آگاہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ سیاست میں قانونی حدود عبور کرنے والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گھر داماد اعلیٰ کیپٹن (ریٹائرڈ) صفدر کے ساتھ کراچی میں ہوا ہے۔ لفظ غداری کے لغوی معنی ہیں ملک دشمن، ملک کے دشمنوں سے مل جانے والا یا ملک کے خفیہ راز دشمن کو فروخت کرنے والا، کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینے والا، بد عہدی کرنے وال، ایسا شخص جو اپنے ملک، قوم یا سماجی طبقے سے بے وفائی کرے۔پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ایسے بہت سے غدار گزرے ہیں جن کے ڈبل کراس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ موجودہ حالات میں ہم سنگین بدعنوانیوں اور منی لانڈرنگ کرنے والے شخص کو بھی غدار قرار دے سکتے ہیں کہ جس نے اپنے مالی مفادات کے لیے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی سیاست میں مخالفین پر غداری کے الزامات لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سات عشروں کے دوران کئی سیاسی شخصیات کو غدار قرار دیا گیا جو کچھ عرصے بعد محب وطن ہو گئیں۔ بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آنے کی باتیں کرنے والے ایک سیاستداں کو صوبائی گورنر بھی بنایا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دو بار وزیر اعظم بنیں۔ نواز شریف کے دور حکومت میں آصف علی زرداری کو ملک کا بد ترین شخص قرار دے کر جیل میں ڈالا گیا لیکن وہ صدر پاکستان جیسے اہم عہدے پر فائز ہوئے۔ شہباز شریف اپنی تقریروں میں آصف زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرنے کے بعد کس منہ سے پیپلز پارٹی کے لیڈرز سے مل رہے ہیں؟ اب نواز شریف اور آصف زرداری اپنے سیاسی و تجارتی مفاد میں حکومت کے خلاف متحد نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسمبلی میں ایک دوسرے کے خلاف دھواں دھار تقریریں کرنے والے اسمبلی کے کیفے ٹیریا میں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور گپیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹیلی وژن پر تقریریں دیکھنے والے عوام یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ عوام کے سامنے سیاسی مخالفت کو دشمنی کی حد تک لے جانے ایک دوسرے کے دوست اور رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کراچی کے ووٹرز پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے لیکن یہ بات جانتے ہوئے بھی ایم کیو ایم کی قیادت نے اپنا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال کر ووٹرز کے اعتماد کو بار بار دھوکہ دیا ہے۔ اب اگر ووٹرز پارٹی سے ناراض ہو گئے ہیں تو اس پر ایم کیو ایم کے قائدین کو شکایت نہیں کرنا چاہیئے۔ گزشتہ دنوں اسمبلی میں بحث کے دوران ایاز صادق اور فواد چوہدری نے اپنی تقاریر میں جو کچھ کہا اس پر خاصا ہنگامہ رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایاز صادق کو ٹیپو سلطان کے غدار وزیر میر صادق سے تشبیہہ دے دی حالانکہ فواد چوہدری کے بیان کو جس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کی انتخابی ریلی میں پاکستان پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے لیے استعمال کیا تھا اس پر فواد چوہدری کو بھی غدار قرار دیا جانا چاہیئے تھا لیکن وہ چونکہ وفاقی وزیر ہیں اس لیے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ برصغیر کی مسلم تاریخ میں میر صادق اور میر جعفر دو ایسے نام ہیں جنہیں غداری کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا وزیر تھا جس نے 1799ء میں انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی چوتھی جنگ میں جو غداری کی تھی اس سے برصغیر کی تاریخ کا رخ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ میر صادق نے سرنگاپٹم کی جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل سے ساز باز کی کہ ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد اس میسور کا سلطان بنا یا جائے گا۔ اس سودے بازی کے عوض میر صادق نے نہ صرف قلعے کے کمزور حصے کے بارے میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل کو آگاہ کر دیا تھا بلکہ اپنے احکامات سے ٹیپو سلطان کی فوج کو بھی تقسیم اور کمزور کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کو کسی دوسرے محفوظ مقام پر چلے جانے کا مشورہ دیا گیا تھا لیکن ٹیپو سلطان اپنے قلعے کے اسی شکستہ حصے کی حفاظت کی لڑائی لڑتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔ جنگ کے بعد جب میر صادق اپنے ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں کو خوش آمدید کہنے جا رہا تھا تو ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا غدار میر جعفر ہے جس نے 1757ء میں ہونے والی پلاسی کی جنگ میں بنگال کے نواب سراج الدولہ سے غداری کرتے ہوئے جنگ کے دوران اپنے زیر کمان دستوں لڑائی سے علیحدہ رکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی۔ میر جعفر بنگال کا نواب بن تو گیا تھا لیکن انگریزوں نے اسے تین سال بعد نواب کے عہدے سے ہٹا کر اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا دولہ بنا دیا تھا لیکن جب انگریز اس کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوئے تو اسے بھی عہدے سے برطرف کرکے میر جعفر کو دوبارہ بنگال کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ میر جعفر انگریزوں کے دیے ہوئے اقتدار کے دو بار مزے لوٹنے کے بعد 1765ء میں انتقال کر گیا۔ میر جعفر کی غداری کے نتیجے میں انگریزوں کو برصغیر میں قدم جمانے اور اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا ورنہ آج تاریخ کچھ اور ہوتی۔ انسانی تاریخ میں غداری بہت پرانی ہے جس میں کچھ لوگ اپنے اقتدار کی خاطر غداری کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ غداری کی سب سے پرانی داستان جولیس سیزر کی ہے جب سینیٹ کے ارکان نے اجلاس کے دوران سیزر کو قتل کیا تھا جو اس کی سیاسی ریفارمز سے خوش نہیں تھے۔ اس واقعے کے بارے میں کئی ڈرامے لکھے گئے تھے اور ولیم شیکسپیئر کے ڈرامہ The Tragedy of Julius Caesar کا وہ مکالمہ بہت مشہور ہوا تھا جس میں اس نے چھرا گھونپنے والے اپنے دوست کو دیکھ کر کہا تھا You too, Brutus? ۔ گو کہ اس مکالمے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ مکالمہ مشہور ہوگیا ہے۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد سینیٹرز وہاں سے فرار ہوگئے تھے اور کچھ سینیٹرز نے روم کے درمیان کھڑے ہو کر کہا تھا روم کے لوگ آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن شہریوں نے ان کے ساتھ آکر کھڑے ہونے کے بجائے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی تھیں۔ جولیس سیزر کی آخری رسومات شاندار طریقے سے ادا کی گئیں اور چتا کی جگہ پر اس کا ٹیمپل بنایا گیا۔ روم کے سینیٹرز نے جو قتل روم کے مفاد میں کیا تھا وہ ایک مصیبت بن گیا اورسلطنت روم طویل عرصے تک خانہ جنگیوں کی لپیٹ میں رہی۔پاکستان کی تاریخ میں شیخ مجیب الرحمن کا نام ایسا ہے جسے میر صادق کی ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کو اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار کیا گیا تھا جس میں مشرقی پاکستان کو بھارت کی مدد سے بنگلہ دیش بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ بعض لوگ اگرتلہ سازش کیس کو غلط قرار دیتے ہیں لیکن آخر نتیجہ تو وہی نکلا جو الزام تھا۔ شیخ مجیب الرحمن کے قید میں رہنے کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا جبکہ عدالتیں بھی عوامی لیگ کے کارکنوں کے ہجوم کے سامنے مجبور اور بے بس ہو گئی تھیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کا انجام بھی میر صادق کے جیسا ہی ہوا کہ جب ملک کے حالات بگڑتے ہی چلے گئے تو کچھ بنگلہ دیشی فوجی افسران نے اپنے بنگلہ بندھو کو اس کے گھر میں گھس کر ہلاک کر دیا۔