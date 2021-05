بابراعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کرلیا

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور مایہ ناز بلے باز بابراعظم آئی سی سی کیٹگری میں پلیئر آف دی منتھ قرار پائے ہیں ،تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے اپریل کے پلیئر آف دی منتھ کے لئے جن ناموں کو شارٹ لسٹ کیا تھا، ان میں قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم اور اوپنر فخرزمان شامل تھے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس کیٹگری میں نیپال کے بلے باز کوشال کو بھی شارٹ لسٹ کیا تھا جنہوں نے اس ماہ 278 رنز بنائے تھے،تاہم آئی سی سی مین آف دی منتھ کا قرعہ قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کے نام نکلا،سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں آئی سی سی نے بابراعظم کو اس اعزاز سے نوازا۔

???? Three ODIs, 228 runs at 76.00

???? Seven T20Is, 305 runs at 43.57

???? Became the No.1 ODI batsman

