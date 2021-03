شیئر کریں:

آج کل پاکٹ سائز خاندانو ں کی پذیرا ئی کی جا تی ہے جبکہ ڈائر یکٹری سائز خا ندانوں کی قدر افزائی ہو تی ہے۔ رہ گئے ہما رے جیسے کتا بی خا ندان، تو اُن کے حصے میں آتی ہے محض رسوائی__ کہ نہ اِدھر کے رہے، نہ اُدھر کے رہے۔

اب یہی دیکھیے کہ بھا رت کی ریاست میزورام کے ضلع بکٹانگ کے ایک باشندے زائنا چانا (ZIONA CHANA)کے 94بچے اور 33پوتے پو تیا ں ہیں۔ اس کا نام گنز ورلڈ آف ریکارڈز میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اس پر انعامات کی بارش ہوگی اور ایک بار پھر ثابت ہو جا ئے گا کہ محنت کسی کی رائگا ں نہیں جا تی۔یو ں بھی ایک فردِواحد نے انسانیت کو کتنی تو قیر بخش دی ہے! یہ کو ئی معمو لی با ت نہیں۔ خودزائنا بڑے فخر سے کہتا ہے ’’یہ سب بھگوان کی دین ہے۔ بے شک بھگوان کی دین ہے لیکن اس پریہ نعمتِ غیر مترقبہ اوپر سے تو نہیں ٹپکادی گئی تھی۔ بھگوان کا شکر ادا کرتے وقت زائنا بیچ کی ایک کڑی یعنی فریق ثانی کو نظر انداز کر گیا جس کے عملی تعاون کے بغیر یہ کثیر الاولادی نا قابل تصور تھی۔ اس کے پاس دوچار، دس بیس نہیں بلکہ پوری 39 ’’کَڑیاں‘‘ ہیں جنھوں نے اُسے کُڑیا ں بھی دی ہیں اور کُڑے بھی۔ یہ کَڑیا ں اس کی پتنیا ں ہیں جو ایک چھت تلے رہتی ہیں۔ زائنا کے چار منزلہ گھر کا نام‘‘HOUSE OF THE NEW GENERATION’’(بیت ِنسلِ نو) ہے۔ ہمارے خیال میں اس کا زیا دہ با معنی اور مکمل نام ’’بیت ِافزائشِ نسلِ انسانی ‘‘ہوتا۔ مختصراً اسے ’’بچہ فیکٹری ‘‘کہہ سکتے ہیں۔

بھا رت کی آبادی اب سواارب کے لگ بھگ ہے۔ وہا ں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرا مو ں کو دھرم کا درجہ حاصل ہے لیکن زائنا جیسے ’’ناستک ‘‘ حکو مت کے کیے دھر ے پرپا نی پھیر دیتے ہیں۔خاندانی منصوبہ بندی کے عالمی حمایتیوں کا موقف ہے کہ ’’کہیں نہ کہیں دنیا میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو ہر دس سیکنڈ میں ایک بچہ پیدا کر رہی ہے۔ بس اُسے تلاش کرکے اُس پر جرما نہ عا ئد کرو اور اسے وارننگ دو کہ بی بی، اپنی اس جہدِ مسلسل سے باز آاور ہم پر رحم کھا۔’’ زائنانے خاندانی منصوبہ بندی والو ں کا کام آسان کردیا ہے۔ انھیں چا ہیے کہ اپنی فرضی ''بندی'' کی تلاش ترک کر کے زائنا جیسے حقیقی بندو ں پر توجہ مر کوز کریں۔ ایک شکا ر تو بالکل سامنے موجو د ہے۔ ڈالیں جال، ورنہ رہیں بدحال!

اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ زائنا کو ئی سو سالہ کھو سَٹ ہو گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ صرف 66سال کا ہے اور اخباری رپو رٹ کے مطا بق اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے جس میں تعدد ازدواج پر کو ئی قد غن نہیں۔ حسب تو فیق جتنی سنبھال سکو، رکھو۔ گو یا ہما ری چا رپر توغیرو ں کے علا وہ خود ہما رے روشن خیال لو گ بھی اعترا ض دا غ دیتے ہیں جبکہ وہا ں چا ر دہا ئی( چا لیس) ہیں تو سب خا مو ش ہیں۔جملے میں ’’ہما ری ‘‘سے مراد راقم کی نہ سمجھی جا ئیں جس سے ایک بھی ٹھیک طر ح سنبھل نہیں پا رہی اور مکمل با اختیا ر ہو نے کے با وجو د اقتدارِ اعلیٰ کی طلب گار ہے جس سے دست برداری کا ہما را فی الحال کو ئی ارادہ نہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیاہے کہ زائنا اپنی 39شرکاے حیات کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ تو بلا شبہ خوش ہوگا۔ کا ش کو ئی اُن بے چا ریو ں کے تا ثرات بھی جا ننے کی کو شش کرتا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں۔ یک طر فہ خوشی چہ معنی دارد؟

ایک بات کی داد بہر حال زائنا کی بیو یو ں کو دینی پڑے گی کہ وہ سب مل جل کر رہ رہی ہیں۔ ہما رے ہاں کی عورت ایک سو کن کو برداشت نہیں کرتی۔ اُس کی اور میا ں کی زندگی تبا ہ کر دیتی ہے اور پھر بھی خود کو مہذب تصور کرتی ہے۔ اِن عورتوں کو صبر و ضبط کی تر بیت کے لیے میزورا م بھیجنا چا ہیے لیکن اس میں ایک خطرہ ہے۔ کہیں یہ اُن پُرامن عورتو ں کو بھی ’’مہذب‘‘ نہ بنادیں۔ ویسے داد کا مستحق تو زائنا بھی ہے جو اپنے سینے پر ٹھنکی ہو ئی 39میخیں سہہ رہا ہے اور پھر بھی خوش ہے۔ اسے ’’تمغہ ٔ شجاعت‘‘ ملنا چا ہیے کیو نکہ عا م حا لا ت میں ؎

ایک ’’مصیبت‘‘ کا فی ہے

باقی عمر اضا فی ہے

زائنا کا تمام خاندان ایک ساتھ کھا نا کھا تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو ا کہ کھا نا پکتا بھی ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کی عورتو ں اور بچو ں نے مختلف کا مو ں کی ٹیمیں بنا رکھی ہیں۔ یعنی ایک ٹیم آٹا گو ندھنے کے لیے۔ایک رو ٹی پکا نے کے لیے۔ ایک سالن کے لیے۔ ایک گھر کی صفا ئی ستھر ائی کے لیے۔ ایک بر تن ما نجھنے کے لیے۔علیٰ ہذا القیاس۔ پھر ان ٹیموں پر سپر وائزر ہو ں گے کیو نکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کی کو ئی نگرانی کرنے والا نہ ہو وہ ٹھیک طر ح کام نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زائنا خاندان کے لگ بھگ ڈیڑھ سو افراد ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، خو دزائنا کیا کرتا ہے؟ تو جنا ب اب تک تو سب کو معلو م ہو گیا ہوگا کہ مسٹرزائنا کیا کرتے ہیں ؟(ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی)۔

اہلِ مغرب بچو ں کو وبال سمجھتے ہیں۔ جر منی میں لو گو ں نے بچے پیدا کرنے قطعاً بند کردیے ہیں۔ وہا ں کے معا شی منصوبہ ساز پریشان ہیںکہ دس سال بعد اس ملک پر بوڑھو ں کا راج ہوگا۔ امریکہ کی ایک معزز خاتو ن نے ایک بار کہا ’’میرے شو ہر اور مجھ میں بحث ہورہی ہے کہ ہم بچہ پیدا کریں یا ایک کُتا خرید لیں۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پارہے ہیں کہ اپنا قا لین بر با د ہونے دیں یا اپنی زندگیا ں؟ ‘‘اس قسم کے لو گو ں کو بھی ایک چکر میز ورا م کا لگوا نا چاہیے لیکن اس میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں ’’بچہ فیکٹری‘‘سے بھو ں بھو ں کی آوازیں نہ آنے لگیں۔

ہم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے سفا رش کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی علا قے میں پا ئے جا نے والے جمبو جیٹ خا ندان کے سر برا ہ کوZIONA AWARD FOR WIVES & CHILDERN(’’زائنا ایوارڈ برا ئے ازدواج و اطفا ل‘‘) سے نوازا جائے۔ زائنا کے خا ندان کی رونق کو ذہن میں رکھتے ہو ئے غا لبؔ کا مندرجہ ذیل شعر ایک نئے مفہوم کے ساتھ سامنے آتا ہے ؎

دیکھو اے ساکنانِ خطۂ خا ک

اس کو کہتے ہیں عا لم آرائی

