حکومت کی تبدیلی کی قیمت قوم ادا کررہی ہے:اسد عمر

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں خطرناک حدتک کمی ہوئی۔پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 50کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی اور نجی بینک کے ذخائر میں بھی 10کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔اسد عمر نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد زرمبادلہ کے ذخائر میں ساڑھے 7ارب ڈالر کمی ہوئی. حکومت کی تبدیلی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے، زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے روپے کی قدر تیزی سے گر رہی ہے۔

Dangerous drop of $0.5 billion in state bank reserves last week. Another $100 million drop in private deposits. Total drop in reserves since moving of VNC is now $7.5 billion! This is why rupee is losing value rapidly. Price nation is paying for regime change keeps increasing!