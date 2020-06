ٹی وی نامہ آخرِ وسطِ آغاز

شیئر کریں:

زندگی ٹی وی آنے سے پہلے بھی کافی مصروف اور جدو جہد سے بھرپور تھی ۔صبح اکاؤٹنٹ جنرل آفس کے چیک سیکشن میں کلرکی، بعد دوپہر آرٹس کونسل میں کسی ڈرامے کی ریہرسل یا امریکن لائبریری میںسینما سیلیبرٹیز کی سوانح یا سنیما ؍تھیٹرتیکنیک پر کتابیں ، شام کو الحمرا میوزک اکیڈیمی میں محترم فیروز نظامی سے موسیقی کی تعلیم ،رات میں کوئی فنکشن؍فلم یا ادبی محفل۔صدر میں ینگ پائنئیرز ایسوسی ایشن(وائی پی اے) کے چھوٹے سے دفتر کے باہر بر لبِ سڑک نصرت ٹھاکر،شاہ عنایت ، ایم شریف، انوار صاحب، غفار صاحب جو ہائی کورٹ میں ملازمت کرتے اور شام کو ینگ پائنیئر چلاتے۔ ان ادبی اور فنی ذوق کے حامل دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں۔ ایم شریف اور شاہ عنایت محفل کو ہمہ وقت خوش گوار رکھتے، نصرت ٹھاکر کا شعری ذوق اعلیٰ تھا۔وہ احمد ندیم قاسمی کا متوالا تھا اور میں غالب کا دیوانہ ۔ وائی پی اے علم و ادب کا مُنّا سا گہوارہ تھا۔اس دفتر میں ایک بار عبدا لحمید عدم بھی بمع اپنے ملازم اور خوراکوں کے نشان والی ’’دوا‘‘ کی بوتل کے تشریف لائے اور اپنی مشہور نظم’’شیخ صاحب خدا خدا کیجے‘‘سنائی۔ اسی قسم کے اطوار تھے ہمارے۔ زیادہ وقت آرٹس کونسل میں گزرتابل کہ ایک بار تو نصرت ٹھاکر، شاہ عنات اور ایم شریف نے مجھ سے الحمرا کی زیارت کی فرمائش بھی کی تھی۔محمد قوی خان بھی پشاور سے آ کر اپنا سکہ ا سٹیج پر جما چکا تھا۔ قویؔ ماشاء اللہ بہت ہینڈسم تھا۔ اب بھی ہے۔نکلتا ہُوا قد،گھنے بال، کلین شیوڈ، گورا چِٹّا، دُبلا پتلا،بڑی بڑی آنکھیں۔ ہنس مُکھ اور قدرے خاموش طبع ہوأ کرتا تھا۔ میری خوش قسمتی سے قوی میری ہدایات میں دو بار پرفارم کر چکا ہے، اسٹیج پر’’دعوت‘‘ (1965-66) لاہور میں۲۳ راتیں ،جشنِ سکھرمیں۳ راتیںاور پی ٹی وی پر طویل دورانیے کا کھیل’’جو گہرائی میں گئے‘‘ (1985 ) ۔ وہ اکتوبر 1964کے وسط کی ایک انتہائی خوشگوار دوپہر تھی ۔ میں اور قوی آرٹس کونسل الحمرا کے اس لان میں بیٹھے تھے جو پاکستان کے پہلے نیول چیف کی کوٹھی سے ملحق تھا۔ آج کل وہاں دفاتر اور آر ٹ گیلریز ہیں۔ میں نے قوی سے کہا، ’’یار سنا ہے ٹیلیویژن شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں چلنا چاہیئے، آخر ہمیں لوگوں نے وہاں کام کرنا ہو گا۔‘‘ تیقن کا عالم دیکھیئے! بہرحال ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور ریڈیو اسٹیشن کی نئی بلڈنگ میں واقع اس چھوٹے سے ٹی وی اسٹیشن میں داخل ہوئے جسے چند ماہ تک این ای سی اور پاکستان کا مشترکہ ’’پائلیٹ ٹیلی ویژن ا سٹیشن‘‘ کہلانا تھا ۔ جب ہم نے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر بائیں جانب کے قدرے بڑے کمرے میں اجازت کے بعد قدم رکھے تو چند بڑی قدآور شخصیات کو سامنے دروازے کی طرف ہی رخ کئے بیٹھے دیکھا۔ ان میں سے ہم صرف اشفاق صاحب سے آشنا تھے۔ اس وقت تک ہم مختار صدیقی، فضل کمال، نثار حسین خواجہ، ذکا درانی کو نہیں جانتے تھے۔ ذکا درانی البتہ مجھے انڈونیشین ٹروپ کے حوالے سے جانتے تھے کہ وہ اُس وقت غالباً پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے مگر شناسائی کم تھی وہ بھی اس طرح ہوئی کہ چند ہی ماہ پہلے انڈونیشیا سے وہی وفد دوبارہ پاکستان آیا تو ذکا درانی مجھے تلاش کرتے الحمرا تشریف لائے اور بتایا کہ انڈونیشین وفد آیا ہُوا ہے اور وہ لوگ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ وفد الحمرا سے ملحقہ پارک ہوٹل میںٹھہرا ہُوا تھا ۔جب میںپارک ہوٹل پہنچا تو تقریباً سب ہی انڈونیشین فنکار جلتی موم بتیاں اور پھول لیے پہلی منزل کی وسیع سیڑھیوں میں قطار بنائے کھڑے تھے۔ ایسا استقبال تو مقتدر اور محبوب ہستیوں کاہوتا ہے۔آخر میں اُن کا اُستاد بھی تھا اور وہ میرا سکھایا گیت بھی گا رہے تھے ،درمیان میں لاج کا ریشمی رومال اوڑھے، رتنا ستی پری ہاتن تھی جو اُس ٹروپے کی مرکزی گلو کارہ تھی ان میں ایک گول مٹول لڑکی کا نام خصمہ تھا۔ ایک دن آرٹس کونسل کے دفتر میں میرے لیے فون آیا میں نے آ کر سنا تو خصمہ بول رہی تھی۔ اُس بیچاری کو اُردو تو آتی نہ تھی اُس نے چند سیکنڈ ٹوٹے پھوٹے انداز میں میرا نام تو جان لیا مگر اُس کے بعد اُس نے بہت اچھے لب و لہجے میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسری مرتبہ جب خصمہ لاہور آئی تو ریگل چوک کے پاس تمباکو کی ایک ماڈرن دکان پر اُس سے ملاقات ہوگئی وہ اپنے نئے نویلے شوہر کے سا تھ تھی ۔ اسکا میاں پائپ کے لیے تمباکو خرید رہا تھا۔ بات ہو رہی تھی میرے اور قوی کے ٹی وی جانے کی۔ہمارے سلام کرنے پر اشفاق صاحب کا یہ فقرہ مجھے اچھی طرح یاد ہے،’’ اوئے آؤ بھئی مُنڈیو، تسیں کدھر بھئی؟‘‘ اور ہمیں جواب کا موقع دئیے بغیر فضل کمال کی طرف پلٹ گئے،’’ او بئی ایہ منڈے اسٹیج ریڈیو دے بڑے اچھے ایکٹر آ۔ آؤ لنگ آؤ بھئی۔‘‘ فضل کمال نے بغیر کچھ پوچھے فوراً جیسے حکم صادر کر دیا۔ (قوی سے)’’You are booked‘‘ (مجھ سے) ’’اور تم۔ You are understudy to Akhtar Abbas‘‘ میرا خیال ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھا ہو گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب جا کے تو باقاعدہ تعارف ہوأ ہو گا۔ باقی مجھے یاد نہیں۔ اتنا یاد ہے کہ اختر عباس نے، جو بڑے معروف ریڈیو اور فلم ایکٹر تھے ، فیض صاحب کی فلم ’’جاگوہوا سویرا‘‘ میں مرکزی کردار ادا کرچکے تھے اور بعد میں وائس آف امریکہ چلے گئے تھے، انہوں نے ’’نذرانہ‘‘ نامی پہلے ٹی وی کھیل میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور ہم ہر روز ریہرسلز کے لئے ٹی وی کے پائلٹ سٹیشن جانے لگے۔ ہیروئن کے رول کے لئے قرعہِ فال کنول حمید، بعد میں کنول نصیر، جو معروف ترین صدا کارہ مو ہنی حمید صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، کے نام پڑا۔یہ بھی یاد پڑتاہے کہ تمنّا خانم بھی تھیں۔ ایک دو اور خواتین تھیں جن کے نام بد قسمتی سے مجھے یاد نہیں رہے۔ بہر حال یوں ہم لوگ ٹی وی کے پہلے اداکار ہونے کا شرف پا گئے۔اگلے ہفتے دوسرے ڈرامے میں ‘میں نہیں تھا ۔ تیسرے ڈرامے تک سردی خوب پڑ رہی تھی ۔اسٹیشن کے باہر ریہرسل کے لیے ایک ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ تیسرا ڈرامہ تھا ’’کالا پتھر‘‘ جس کو حال ہی میں امریکہ سے آئے آنکھوں کے ایک ڈاکٹر جنہوں نے امریکہ میں فلم کی تربیت بھی حاصل کر رکھی تھی(افسوس مجھے اُن کا نام یاد نہیں رہا)اُس ڈرامے کو ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ پروڈیوسر فضل کمال ہی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے رول میں کاسٹ کر لیا ۔ پہلی ریہرسل کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میری ترقی کر دی اور ایک قدرے بڑا کردار دے دیا۔ دوسری ریہرسل کے بعد مجھے کہا گیا کہ تم مرکزی کردار کرو۔ میری ہیروئن چیف ڈیزائنر توفیق اعجاز کی بیگم منور توفیق تھیں۔دو تین ہفتے کے بعد فضل کمال نے مجھے پھر ایک معمولی سے کردار میں کاسٹ کر لیا۔ میں نے احمق پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُن سے شکایتاً کہہ دیا کہ اتنے چھوٹے سے رول میں آپ نے کاسٹ کر لیا ہے تو اُنہوں نے مجھے جھاڑ پلاتے ہوئے جہاں یہ فرمایا کہ تم کردار کو لمبائیوں میں ناپتے ہو؟ وہیں مجھے ایسی بات کہہ دی جو میرے سینے میں تیر کی طرح لگی، کہا ou are a mediocre" Yـ" (تم ایک معمولی ، اچھا نہ بُرا، اوسط درجے کے ہو) اب پتہ نہیں اُن کا مطلب انسان سے تھا یا اداکار سے؟ بہر حال یہ لفظ ایک تازیانے کی طرح ہمیشہ مجھ پہ لہراتا رہا۔ اللہ بھلا کرے فضل صاحب کا وہ ہمیشہ مجھے کوڑا برساتے ہی نظر آئے اور یوں میں پوری زندگی mediocrity کے تازیانے سے بچنے کی کوشش میں ہی رہا۔اب آ کے مجھے اندازہ ہُوا ہے کہ سوائے پیغمبروں کے اور چند گنے چُنے انسانوں کے ہر انسان دراصل mediocre ہی ہوتا ہے!زندگی ایسے ہی جہدِ مسلسل میں گزر رہی تھی۔میں فری لانس ایکٹر تھا اور ہم سب ہی ایکٹر ’ مون لائٹنگ ‘کیا کرتے تھے یعنی میں اکاؤٹنٹ گنرل آفس میں نوکری بھی کر رہا تھا اور ریڈیو ٹی وی ،فلم اور کبھی کبھار ماڈلنگ بھی کر لیاکرتاتھا۔ ایک دن مجھے ذکا درانی نے ایک ڈرامے میں بیورو کریٹ کے مرکزی کردار میں کاسٹ کر لیا۔میرے مقابل میری بیگم کے طور پر مرکزی کردار میں محترمہ مہناز رفیع تھیں اور میرے باس کا کردارایک بزرگ اداکار آفتاب احمد ادا کر رہے تھے۔اُنہی دنوں آرٹس کونسل میں ایک اسٹیج ڈرامے کی تیاری بھی ہو رہی تھی جس میں میں بھی کام کر رہا تھا ۔یہ گورکیؔ کے Lower Depths کاتصرف یعنی adaptation تھا جسے راز یوسفی نے لکھا تھا اور نذیر ضیغم ڈائریکٹ کر رہے تھے۔کئی دنوں سے اس کی ریہرسل ہو رہی تھی مگر کس دن ا سٹیج ہو گا کوئی پتہ نہ تھا وجہ یہ رہی ہو گی کہ کمیونسٹوں کے ملک کا ڈرامہ ہے تو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ٹی وی کا ڈرامہ غالباً ہفتے کو رات نو بجے live یعنی زندہ ناچ گانے کی طرح ہوتا تھا۔جمعرات کی شام ضیغم صاحب نے بتایا کہ تمام رکاوٹیںدور ہو گئی ہیں اورپرسوں یعنی ہفتے کو شام سات بجے ہم ڈرامے کا پہلا شو کر رہے ہیں۔ ٹی وی ڈرامہ کے زندہ نشریے کے دن دوپہر کو کیمرہ ریہرسل ہوتی تھی اور رات کو ٹیلی کاسٹ۔ذکا درانی نے کیمرہ ریہرسل کے بعد کاسٹ کو سوا آٹھ بجے پہنچنے کا کہا۔میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یوں اسٹیج ڈرامے کا اچانک ٹکراؤ ہو گیا ہے تو میںساڑھے آٹھ بجے تک پہنچ جاؤں گا۔میں ٹی وی سے باہر جانے کے لیے نکلا تو اسلم اظہر کا چپڑاسی میرے پیچھے آیا کہ اسلم صاحب بُلا رہے ہیں۔ اسلم اظہر اُس وقت پروگرامز ڈائریکٹر تھے۔ ظاہر ہے ذکا صاحب نے اُنہیں بتایا ہو گا کہ میں اسٹیج پر بھی پرفارم کر کے ٹی وی پہنچوں گا تو اُنہوں نے فورا ً میرے پیچھے آدمی دوڑایا۔ میں ظاہر ہے گھبرایا کہ یہ حرکت پیشہ ورانہ اخلاقیات کے خلاف تھی لیکن میری بھی مجبوری تھی کہ میں دونوں جگہ پابند ہو چکا تھا۔ میں اسلم اظہر کے چھوٹے سے دفتر میں دستک دے کر داخل ہُوا۔وہ سخت غُصے میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کرخت لہجے میں فرمایا:

What is this nonsense? You are appearing in two shows the same night?!

(جاری ہے)