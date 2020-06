تحفظ کیلئے MyTelenor ایپ میں PIN IT' ' فیچر متعارف

شیئر کریں:

اسلام آباد(نوائے وقت نیوز)صار فین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ٹیلی نار پاکستان نے اپنے فلیگ شپ پلیٹ فارم ’’My Telenor‘‘ ایپ میںمنفرد خصوصیات کی حامل' 'PIN ITـ فیچر متعارف کروا دی ۔ اس فیچر کا مقصد صارفین کو ضروری ریٹیل اسٹورز/آئوٹ لیٹس کے بند یا کھلے ہونے کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے جو اس مشکل وقت کے دوران ہر ایک کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے گی۔

COVID-19کے کیسز میں حالیہ اضافے کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ گھر سے نکلتے وقت سماجی فاصلے کے اصولوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ مخصوص آئوٹ لیٹس کے کھلنے یا نہ کھلنے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے روکنے کے لئے ٹیلی نار پاکستان نے MyTelenor ایپ میں 'PIN IT' فیچر متعارف کروایا ہے جو صارفین کو گروسری اسٹورز، فارمیسی، فیول پمپس اور سپر اسٹورز سمیت آئوٹ لیٹس کی معلومات کو دیگر افراد کے لئے ٹیگ کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں صارفین ٹیلی نار اور ایزی پیسہ ریٹیلرز کی معلومات اور لوکیشن دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مددبھی کر سکتے ہیں ۔ٹیلی نار پاکستان کے چیف مارکیٹنگ آفیسر عمیر محسن نے کہا ’’ ہمیں MyTelenor ایپ میں 'PIN IT' فیچر کے ذریعے ملک بھر کے لاکھوں افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے صنعت میں سب سے پہلے قدم اٹھانے پر فخر ہے۔ ہم ٹیلی نار پاکستان میں صارفین کو ڈیجیٹل طور پر ایک کمیونٹی بنانے اور محفوظ رہنے کے لئے معلومات کے تبادلے کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ My Telenor App' ' ایک خاص پلیٹ فارم ہے ،جو صارفین کو کنکشن کے استعمال ، بلز اور تفریح بشمول مویز، گیمز اور میوزک کے لیے مفت سلوشنز کی آفرز فراہم کرتا ہے۔