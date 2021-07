پشاور کاسورج ممبئی میں غروب

شیئر کریں:

یوسف خان کی صورت میںپشاور سے طلوع ہونیوالا سورج دلیپ کمار کے نام سے ممبئی میں غروب ہوگیا۔دلیپ کمار کا پاکستان سے اتنا ہی تعلق تھا جو کسی بھی 1947ء میں اُس بارڈر کے پارسے پاکستان آنے والے کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے جس بارڈرکو میاں نواز نے لکیر کہا تھا۔ اس لکیر کو بہت سے لوگ آگ کا دریا کہتے ہیں۔ 1922ء میں پشاور میں جنم لینے والے یوسف خان کو شبانہ روز محنت اور مقدر نے دنیائے فلم کا دمکتا ستارہ بنا دیا۔ محنت یا مقدرکی کسی کیلئے اولین اور کسی کیلئے ثانوی حیثیت ہوتی ہے۔ شاید دونوں کے تال میل سے ہی کامیابی قدموں کی دھول بن جاتی ہے۔ یوسف خان کی منزل جو بھی تھی، قسمت اسے پشارو سے دہلی لے گئی اور ان کی کامیابی کے در کھلتے چلے گئے۔وہ والد کے پھل فروشی کے بزنس سے وابستہ رہے۔فوجی چھائونی میں چائے سینڈوچ بناتے رہے۔ ایک روزریلوے سٹیشن پر ان کا سرِ راہ ماہر نفسیات ڈاکٹر مسانی سے ملنا، انکا یوسف خان کو کوئی کام دلانے کیلئے بمبے ٹاکیز کی مالکہ دیویکا رانی کے پاس لے جانا، بظاہر یہ اتقاق تھا مگر یہ سب ایک سکرپٹ اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ منصوبہ ساز وہی تھا جو کار ساز اور ربِ کِردگار ہے۔ یوسف خان کو نام بدلنے کی ترغیب بھی دیویکا رانی نے دی جسے کچھ پَس و پِیش اور تذبذب کے بعد یوسف خان نے قبول کر لیا۔ نام بدلنے کو کامیابی کی ضمانت تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔البتہ علامت ضرور سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے فلم انڈسٹری میں نام بدلنے والوں کی طویل فہرست ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو اداکاراور اداکارائیں بھی ہیں۔

عجب اتفاق ہے کہ کسی ہندو نے مسلمان نام کو کامیابی کی علامت اور ضمانت نہیں سمجھا۔ اگر ناموں کی تبدیلی کو کامیابی کے تصور کو راسخ مان لیا جائے تو انگریزی فلموں میں عمر شریف کو بڑا مقام نہ ملتا۔دلیپ کمار بہرحال فلمی دنیا کا بڑا نام اور کامیاب انسان ہے۔

آپ دوسرے مذاہب کا نام اختیار کرتے ہیں تو کئی اذہان میں ابہام بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ اسی مذہب سے تعلق پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندی ڈراموں کا زیادہ ہی رجحان ہوا تو بچوں کے لہجوں میں ہندی جھلکنے لگی۔ دلیپ کمار کی وفات کے بعد ان کے کئی چاہنے والے رنجیدہ و افسردہ نظر آئے۔ کوئی پوچھ رہا تھا ان کو کب جلایا جائے گا۔ دلیپ کمار کی تدفین ممبئی میں سرکاری طورپر ہوئی۔ یوسف خان متعدد بار پاکستان آئے۔ پاکستانی فلم شائقین کا ایک بڑا حلقہ ان کا پرستار ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ادب، ثقافت اور کلچر کی سرحدوں کی نفی کرتے ہیں۔ ہندو ان مذاہب میں شامل ہیں جس میں انسانیت کی اور بھلائی کی بات کی جاتی ہے مگر وہاں معاملات معتدل ہندو لیڈرشپ کے بجائے شدت پسندوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جس کے باعث ہندو مذہب کا انسانیت کے احترام کا چہرہ گہنا گیا ہے۔ بھارت میں انسان کو انسان سمجھا جائے۔ اقلیتوں پر ظلم کے بجائے ان کا تحفظ اور خصوصی طورپر کشمیریوں کو ان کا حق مل جائے تو نفرت کی دیواریں ضرور گر سکتی ہیں۔ آخر میں دلیپ کمار کی زبانی وہ واقعہ جو خود کو بڑا آدمی سمجھنے کے گمان میں مبتلا ہونے والے ہر شخص کیلئے رہنما اصول ہو سکتا ہے۔

دلیپ کمار کہتے ہیں "اپنے کیریئر کے عروج پر ایک بار میں جہاز سے سفر کر رہا تھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک بڑی عمر کا بندہ بیٹھا تھا جس نے سادہ سی شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ حلیے سے ہی مڈل کلاس، پر اچھا پڑھا لکھا شخص لگ رہا تھا۔ دوسرے مسافر تو شاید مجھے پہچان رہے تھے مگر اس بندے کو تو جیسے میری موجودگی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور جب چائے پیش کی گئی تو خاموشی سے اس کی چسکیاں لینے لگا۔ اس سے گفتگو کی کوشش مِیں مَیں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس شخص نے بھی ازروئے مہربانی واپسی مسکراہٹ دکھائی اور مجھے ہیلو کہا۔ ہماری گفتگو شروع ہو گئی اور میں نے موضوع سینما اور فلم کی طرف موڑ دیا اور اس سے پوچھا۔"آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟" اس شخص نے جواب دیا۔ "اوہ بہت کم،کئی سال پہلے ایک فلم دیکھی تھی۔"میں نے بتایا کہ میں فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہوں۔وہ شخص جواباً بولا۔"اوہ بہت خوب۔ آپ کیا کرتے ہو؟"

"میں اداکار ہوں۔" میں نے جواب دیا۔

اس شخص نے سر ہلایا، واہ یہ تو زبردست ہے اور بس گفتگو ختم ہو گئی۔جب ہم لینڈ کر گئے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔"آپ کیساتھ سفر کرنا اچھا لگا۔ ویسے میرا نام دلیپ کمار ہے۔"اس شخص نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مسکرایا، آپ کا شکریہ۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں جے آر ڈی ٹاٹا ہوں(جہانگیر رتن جی دادا بھائی ٹاٹا)… ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین…

دلیپ کمار کہتے ہیں اس دن میں نے جانا

No matter how big you think you are, there is ". always someone bigger"