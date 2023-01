سعودیہ عرب کا پاکستان کے 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹ بڑھانے پر غور

سعودیہ عربنے پاکستان کے مرکزی بینک میں 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹ بڑھانے پر غور شروع کردیا۔

سعودی عرب نے پاکستان میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر غورشروع کر دیا ۔عرب میڈیا کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری دس ارب ڈالر تک بڑھانے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے ۔

Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman has directed officials to study the possibility of increasing #SaudiArabia's investments in #Pakistan to $10 billion.https://t.co/DEFzQiLsfE