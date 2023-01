9ارب ڈالر سے زائد رقم متاثرین کی بحالی کیلئے غیبی مدد سے کم نہیں ہے:وزیراعظم  

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں 9 ارب ڈالر سے زائد کی امداد پاکستان اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے کسی غیبی مدد سے کم نہیں ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعظم نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ امدادی رقم کی صورت میں اللہ نے پاکستان اور مصیبت زدہ عوام کے لئے بہتری کی راہ کھولی ہے۔

Climate crisis has severely threatened nations' capacity to achieve SDGs. Return to business-as-usual is out of question. World needs to employ vision & solidarity to transition to a sustainable future of hope. Darkness of disasters should be replaced by light of opportunity. https://t.co/nuDr4n0sP8