امریکہ کا پاکستان انتخابات میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ

امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے دوران مداخلت یا فراڈ کے دعووں کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔

Millions of Pakistanis made their voices heard at the polls on February 8. We will work with the Pakistani government, regardless of political party, to advance our shared interests and strive to bolster democratic institutions and broaden political participation.