ترک عوام کو بھرپور مدد فراہم کرنے کیلئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی: وزیر اعظم

اسلام آباد: وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترک عوام کو بھرپور مدد فراہم کرنے کیلئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، زلزلہ سے متاثرہ ترکی کے لیے 10 ارب روپے کا ریلیف فنڈ قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے برادر ملک کے متاثرین کے لیے دل کھول کر عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ذرائع کے مطابق یہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو لاہور ایئرپورٹ پر ترکی کے لئے امدادی سامان روانہ کرنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

The people of Pakistan cannot forget how Türkiye came forward to help us at the time of earthquake of 2005 & super floods of 2010. The Islamic concept of brotherhood binds us in a unique relationship where we share the pain of each other. https://t.co/PP9eTnbhlK