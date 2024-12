دستور اور صبح بے نور

دل کے تار چھوتا ہوا میکسم گورکی کا ناول ”ماں“ (Mother) ایک انقلابی نوجوان اور اس کی ماں کی روسی انقلاب کیلئے جدوجہد کی درد کے ساز چھیڑتی سچی کہانی ہے۔ پاویل(Pavel) کو زار (اس وقت کا روسی بادشاہ) کی پولیس پکڑ لیتی ہے لیکن ”سرگرمیاں“ جاری رہتی ہیں اس کی گھر داری سنبھالنے والی بھولی سی ماں اس کا کام سنبھال لیتی ہے اور ”سرکار“ کیلئے ایک مستقل سر درد بن جاتی ہے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر بیٹھی ”چولہاچوکی “ کرتی ایک سادہ سی عورت خطرناک انقلابی کا روپ دھار چکی ہے۔ بحرحال ”نازک رگوں“ کو چیرتی ”ظلمت کی نگاہیں“ ماں کی سرگرمیوں تک بھی جا پہنچتی ہیں اور ایک ریلوے سٹیشن پر اسے گھیر لیا جاتا ہے۔ ماں ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے تو انقلابی مواد سے بھرا سوٹ کیس بھی کھل جاتا ہے، پمفلٹس چاروں طرف بکھر جاتے ہیں۔ ناول کے آخری جملے بہت زبردست ہیں جب مار کھاتی ہوئی ماں چلاتی ہے کہ ”اتنا ظلم نہ کرو یہ سب کچھ تم پر گرنے والا ہے“۔

ناول تو ان الفاظ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن میکسم گورکی نے اسکے بعد انقلاب روس کی کامیابی اور پاویل کو اہم عہدہ ملنے کا واقعہ بھی الگ سے بیان کر دیا ہے۔

یہ ناول ایک سبق تو یہ دیتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے ایک روز اس کا ظلم اس پر بھی ٹوٹ پڑتا ہے اور دوسرے انقلاب اچھے تو ہوتے ہیں لیکن یہ منصوبہ بندی اور بہترین تیاری سے آتے ہیں اور اچھے ہوم ورک کی بدولت کامیاب ہوتے ہیں محض جذباتی عمل سے کوئی بہتری آتی ہے نہ معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ جذباتی تدبیریں تو ہمیشہ الٹی ہو جاتی ہیں اور دوا بھی بالکل کام نہیں کرتی۔ارسطو نے کہا تھا کہ ریاست ماں جیسی اور اچھائی کی پیامبر ہوتی ہے۔ ہزاروں برس کا سفر طے کرکے یہ بات مارکس تک پہنچی تو اس نے اسے خیال است و محال است قرار دیکر ریاست کو استحصال کا سلسلہ کہہ دیا اور کہا کہ سوشلزم ، کمیونزم کی آخری کڑی غیر ریاستی معاشرہ ہے جہاں لوگ اس قدر میچور ہوں گے کہ کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا اور غم ”چندا ماما“ کی طرح دور رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

ارسطو کی ریاست چلانے والے ہوں یا مارکس کے غیر ریاستی معاشرے کے مکین، بہتری کیلئے تان دستوروں، قوانین نہیں انسانوں پر آکر ہی ٹوٹتی ہے۔

ڈارون نے انسانی ارتقا کا نظریہ پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ انسانی رویوں کی مسلسل نگرانی کرکے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ قدرت نے انسان کو احسن طریقے پر پیدا کیا لیکن انسان نے حرص و ہوس، لالچ، خود غرضی اور دغا بازی کی ”عمارتیں“ کھڑی کرکے اپنا حال انتظار حسین کے افسانے ”آخری آدمی“ جیسے بندروں کا سا کر لیا۔ انسانیت کو بھلا کر پل پل مچلتی ہزاروں خواہشوں کا رفیق بن کر اسکے انسانی چہرے پر بن مانسوں جیسی کرختگی اس طرح پھیلتی جا رہی ہے جس طرح شام کے بعد اندھیرے کی کالک چار سو پھیل جاتی ہے۔

شہر ہو یا جنگل جب رکھوالے ہی دستوروں کے دشمن بن جائیں تو پھر ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کر سکتا ہے۔ قدرت کی مشیت بڑی چیز ہے لیکن قدرت اپنی جڑیں خود کاٹنے والوں کا سہارا نہیں ہوا کرتی۔

آبادیوں کا، جنگلوں کا اصل دستور کیا ہے اور کیا دستور معاشرے کو بناتے ہیں یا معاشرے دستوروں کو چار چاند لگاتے ہیں۔ یہ سوچ کر نیچر سے محبت کرنیوالے الیگزینڈر ہمبولڈ ( Humboldt Alexender) کا خیال آ گیا جسے عظیم فلاسفر اور نیچر کے عاشق رالف والڈو ایمرسن (Relph Waldo Emerson) نے دنیا کے عجوبوں میں سے ایک کہا تھا اور خود ڈارون نے ”نیچر“ کی بھول بھلیوں میں راستہ بناتا ایک عظیم سائنسدان قرار دیا تھا۔ الیگزینڈر کا ماننا ہے کہ ”قدرت اصل زندگی، عالمی طاقت اور آزادی کا نام ہے“۔

یعنی جنگلوں کا اصل دستور تو صحت، تازگی اور سب کیلئے آزادی ہے اگر کچھ گڑ بڑ ہے تو وہ ان جنگلوں میں رہنے والوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح شہروں، معاشروں اور آبادیوں کا دستوری پیغام جہاں تک بھی پہنچے محبت ہے کیونکہ یہ سب تو باہمی تعاون بڑھانے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کیلئے آباد کئے جاتے ہیں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہئے تو وہ ان شہروں اور معاشروں میں آباد ان” ناسوروں“ کی وجہ سے ہوتا ہے جو اپنی وحشت بھری حرکتوں سے خود بھی درد سہتے ہیں اور سب میں بھی برابر بانٹ دیتے ہیں۔ انسان خود ہی مٹنے اور مٹانے پر اترآئے تو اچھے سے اچھا دستور بھی بھلا کیا کر سکتا ہے۔ یقیناً ایک طرف بیٹھ کر انسانیت کی موت کا تماشا ہی دیکھ سکتا ہے۔

ایسے ہی ذہن کی سکرین پر ٹام ہائی ایم (Tom Higham) کی کتاب ”دنیا ہم سے پہلے“ (The World Before us) (ابھر آئی۔ اگرچہ اس کا موضوع 50 ہزار برس پہلے کا انسان ہے جب گندی خواہشوں کی میل اور صنعتی آلودگی کا زہر فضاوں میں شامل نہیں ہوا تھا۔ قدرت کی آزادی بال کھولے ”جاگ“ رہی تھی اور پورا سیارہ ماں جیسا تھا لیکن ہماری ناقابل معافی غیر اخلاقی حرکتوں اور سیارے کی فضا کو گزند پہنچانے والے اقدامات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔

کتاب ”دنیا ہم سے پہلے“ کا خیال آیا تو ایلن وائزمین ( Alan Weisman) کی تصنیف ”دنیا ہمارے بغیر“ (The World Without Us) کی طرف بھی دھیان چلا گیا جو ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جب اپنی گھناو¿نی خواہشوں کے ساتھ انسان دنیاسے اٹھ چکا ہے لیکن باقی انفراسٹرکچر ویسے کا ویسا ہی ہے۔ عمارتیں‘ گھر‘ انجینئرنگ کے دیگر نمونے‘ آرٹ‘ کلچر سب کچھ موجود ہے لیکن دنیا کی ”محفل “ میں انسان نہیں ہے۔ آندھیاں‘ طوفان‘ سونامی‘ زلزلے ہماری ہر یادگار کو مٹا رہے ہیں اور ”میری میری“ کی آوازیں خاک کی ڈھیریوں میں کہیں دب کر رہ گئی ہیں۔ ذرا سوچیں ہمارے انفرادی طور پر دنیا سے جانے پر بھی کم و بیش ہماری سطح پر منظر ایسا ہی نہیں ہو گا؟ ہم نہیں ہونگے، ہمارا سب کچھ برباد ہو رہا ہو گا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔

ہمارے گھر‘ محلے اور شہر ہمیں فرانسیسی ادیب ”بالزاک“ والی مضکحہ خیز مسکراہٹ سے دیکھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ”تم سے پہلے بھی بہت سے یہاں“ ”تخت نشین“ تھے اور انہیں بھی اپنے ”خدا“ ہونے کا اتنا ہی یقین تھا جتنا تمہیں ہے۔ وہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ انہوں نے تو ہمیشہ رہنا ہے اور جو ”گورپیا وہ کوئی اور ہے‘ انہیں بھی اپنے اوپر بہت ناز تھا لیکن وقت ان کی رعونت پر کیسے خاک ڈال گیا۔ آج وہ ایسے گمنام ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے سنبھلنا چاہو تو سنبھل جاو¿۔ معاملات درست کئے جا سکتے ہیں لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ریاستیں‘ معاشرے‘ جنگل اور دستور اچھے یا برے نہیں ہوا کرتے یہ ہم انسان ہیں جو بے رنگ کہانیوں میں اپنی اچھی یا بری خواہشوں کے رنگ بھر دیا کرتے ہیں۔ پھر وہی بات یہ ہمارے رنگ ہی ہیں جو ریاست کو ارسطو والی ماں جیسی اچھی ریاست بنا سکتے ہیں یا مارکس کے استحصال کا ایک نمونہ۔ اصل کام ہماری نیتیں‘ ہمارے اعمال اور ہمارے ارادے کرتے ہیں۔

آیئے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں۔ اے خدائے بزرگ و برتر ہماری دنیا‘ ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک میں ہمارے ذریعے کوئی انسانیت بھرا رنگ بھر دے ایک ایسا محبت کا جذبہ جو معاشرے کو تھامس مور کا یوٹوپیا (Utopia) بنا دے ورنہ زندگی کا سفر رائیگاں تو ہے۔

قانون اور دستور شہروں کے ہوں یا جنگلوں کے.... قد آوروں کے ساتھ ہی پھلتے پھولتے ہیں۔ ذاتی خواہشات کے غلام بونوں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کا دیپ صرف محلات میں جلتا ہے۔

حبیب جالب نے کیا خوب کہا ہے:

دیپ جس کا محلات ہی میں جلے

چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے

وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے

ایسے دستور کو صبح بے نور کو

میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا