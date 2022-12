‘حرم شریف کا کبوتر’ انتقال کر گیا

مسجد الحرام (خانہ کعبہ) کے سب سے معمر نمازی اور معروف شخصیت شیخ عوض معوض الصبحی الحربی ہفتے کے روز 134 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

شیخ عوض الحربی مسجد الحرام میں باقاعدہ مقیم تھے اور مسجد الحرام میں نماز پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے انہیں ”کعبہ کا کبوتر“ کہا جاتا تھا۔

حرمین شریفین کے انتظامی دفتر نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں اطلاع دی کہ ”شیخ عوض معوض الصبحی الحربی، جنہیں مسجد الحرام میں نماز پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ”کعبہ کا کبوتر“ کہا جاتا تھا، انتقال کر گئے ہیں۔“

Sheikh Awad Moawad Al-Subhi Al-Harbi, who was nicknamed "The Dove of the Sanctuary," because of his steadfast adherence to prayer in Masjid Al Haram has passed away. He is considered one of the long-livers in Makkah after he passed away at the age of 134. pic.twitter.com/GadcgpZS65