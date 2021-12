سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ شمیم عالم خان انتقال کر گئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ شمیم عالم خان انتقال کر گئے، قومی عسکری قیادت نے جنرل شمیم عالم خان کی وفات پر تعزیت کی ہے۔

CJCSC, COAS, CNS & CAS express heartfelt condolences on the sad demise of former CJCSC General Shamim Alam Khan (Retired). May Allah bless his soul & give strength to the bereaved family to bear this irreparable loss, Ameen.