نشان حیدر سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت، ڈی جی آئی ایس پی آر کا خراج عقیدت

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے سوار محمد حسین شہید کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر نشان حیدر سوار محمد حسین شہید کو یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ1971 کی جنگ میں ظفروال، شکر گڑھ سیکٹر میں سوار محمد حسین شہید کی شہادت کے 50 سال اور عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

Tribute to Sowar Muhammad Hussain Shaheed, Nishan - e - Haider, on 50th Martyrdom anniversary for his supreme sacrifice in Zafarwal- Shakargarh Sector, 1971. His fearless actions inflicted heavy losses on enemy destroying 16 Indian Tanks thus proving that courage knows no bounds