پنجاب کابینہ اجلاس ، 6 ہزار نرسوں کو بھرتی کرنیکی منظوری 

لاہور (نوائے وقت رپورٹ) نگران وزیراعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت گزشتہ روز پنجاب کابینہ کے 22 ویں اجلاس میں دیہات میں صفائی اور سینی ٹیشن کا بڑا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے پنجاب کی دیہی یونین کونسلز میں صفائی اور سینی ٹیشن کا پروگرام شروع کرنے کی منظوری دی۔ پروگرام کا افتتاح وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی 14 اگست کو کریں گے۔ وزیر اعلی محسن نقوی نے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے موثر حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ وزیراعلی محسن نقوی نے صفائی اور سینی ٹیشن پروگرام کے لئے چھوٹے گھروں سے فیس کی وصولی کی تجویز مسترد کر دی۔ اجلاس میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لئے ٹیسٹ کے طریقہ کار و قواعد وضوابط کیلئے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی جبکہ ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج کے بورڈ آف مینجمنٹ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف یورالوجی کا انتظام پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹی ٹیوٹ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ پنجاب میں نرسوں کی کمی کو پورا کرنے کے لئے 6 ہزار نرسوں کو بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلی محسن نقوی نے ہدایت کی کہ نرسوں کی بھرتی کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں سرکاری میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں رواں مالی سال کے لئے داخلہ پالیسی اور لیڈی ولنگڈن ہسپتال کی از سر نو تعمیر کی سکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے پنجاب ڈرگز رولز 2007 میں ترمیم کی منظوری دی جبکہ گوجرانوالہ میں یونیورسٹی کے قیام کی منظوری اور منصوبے کو رواں مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں چیف منسٹرز ٹاسک فورس برائے جنگلات و جنگلی حیات کے قیام اور فیصل آباد شہر میں ڈرینج کے نظام کی بحالی کے پروگرام کی منظوری دی گئی جبکہ بابر سینما فیصل آباد کے قریب پرانی سبزی منڈی کی اراضی پر پبلک پارک کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں موضع سیدوآنہ کو سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں شامل کرنے اور پنجاب فلم سنسر بورڈ کی ازسرنو تشکیل کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں محکمہ سکولز ایجوکیشن کے پروگرام ”اسپائر“ (Actions to Strengthen Performance for Inclusive and Responsive Education) کیلئے 2 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈز اور مختلف بین الاقوامی ڈویلپمنٹ پارٹنرز کے تعاون کے 19 منصوبوں کیلئے 16 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز کے ازسرنو اجرا کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے اے ایس آئی اور ایس آئی کی ٹریننگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے پولیس رولز 1934 میں ترمیم کی منظوری دی۔ جبکہ نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے گزشتہ روز وزیراعلیٰ آفس میں کینیڈا کی ہائی کمشنر لیسلی اسکینلن (Ms. Leslie Scanlon) نے ملاقات کی جس میں زراعت، ماحولیات، صحت اور خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے ماحولیات خصوصاً سموگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تکنیکی معاونت کی یقین دہانی کرائی اور انسداد پولیو کے لئے موثر اقدامات پر پنجاب حکومت کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے لاہور میں ماحولیات کی بہتری کے لئے 5 ہزار ایکڑ رقبے پر بوٹینیکل گارڈن کا منصوبہ بنایا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ سموگ سے نمٹا جائے اور ہم اپنے بچوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کریں۔ محسن نقوی نے کہا کہ کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کے لئے ٹھوس اقدامات کئے ہیں اور رواں برس کاٹن کی بہترین کاشت سے 3 ارب ڈالر کی بچت کی ہے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔

