ویکسی نیشن سرٹیفکیٹ کے بغیراساتذہ کو اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں:مراد راس

پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے تمام سرکاری و نجی اسکولوں کے عملے کو ویکسی نیشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔

مراد راس نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ 22 اگست تک تمام سرکاری اور نجی اسکولز کے اساتذہ اور دیگر عملے کے لیے ویکسی نیشن کرانا لازمی ہے۔

My message on Vaccination Certificates for all Private and Public Schools of Punjab. Please follow SOPs issued by Government. pic.twitter.com/FFtHljWGkm