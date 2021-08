مسلم لیگ (ن) کا آنیوالا کل 

شیئر کریں:

منصوبوں کے لئے رقم بے شک سرکار دیتی ہو لیکن وہ شخصیات کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ موٹروے جناح واسلام آباد ایئرپورٹس پر حکومت پاکستان نے زرکثیر خرچ کیا تھا بلکہ یہ مشہور ہے کہ میاں نوازشریف نے بنوائے۔ اسی طرح بجلی گھر‘ میٹرو اور اورنج لائن ٹرین پر میاں شہبازشریف کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ خان صاحب لاکھ کہتے رہیں کہ انہوں نے کمیشن کھائی ہے‘ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ؟ پراجیکٹس تو نظر آتے ہیں،بجلی کے پنکھے ہوا دیتے ہیں، کمیشن نظر آنے والی چیز ہی نہیں۔ ویسے بھی جس معاشرے میں ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو وہاں ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کی کون پروا کرتا ہے۔ عمران خان کا نعرہ ہے عوام نے اسے کرپشن ختم کرنے کیلئے وزیراعظم بنایا ہے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے تو اسے ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ دارصل لوگوں نے بے روزگاری ختم کرنے‘ روٹی، کپڑا اور مکان کی سہولتوں کیلئے خان صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے۔ پچاس لاکھ گھر‘ ایک کروڑ نوکریاں‘ مال وزر کی فراوانی‘ اشیائے خورونوش کی ارزانی۔ عام آدمی کے کرپشن کے معیار مختلف ہیں۔ وہ اس پولیس کے سپاہی کو کرپٹ سمجھتا ہے جو گالی دیکر اس کی ریڑھی سے ناشپاتی مفت میں اٹھا لیتا ہے۔ وہ پٹواری جو بات کرنے کے بھی پیسے مانگتا ہے۔ کارپوریشن کا عملہ جو تھڑا ٹیکس کے نام پر ان سے رقم بٹورتا ہے۔اب ہوگا کیا؟ کیا بقول شیخ رشید (ن) میں س (ش) نکلے گی؟ میاں صاحب کی پارٹی اگلا الیکشن جیت پائے گی؟ میاں صاحب کب واپس آئیں گے؟ عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے کس قدر امکانات ہیں؟ میاں نوازشریف ضرور واپس آئیں گے؟ تیس سال کی جدوجہد کو یوں رائیگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ویسے بھی لیلائے اقتدار کاتوتصور ہی بڑا سہانا ہوتا ہے‘ چہ جائیکہ آدمی ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر متمکن بھی رہا ہو، کب آئیں گے؟ اس کا علم نہ صرف انہیں بلکہ حکومت کو بھی ہے، جبھی تو ابھی سے حفاظتی دیواریں کھڑی کی جارہی ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ اب آئیں، تب نہیں!

’’آئے وہ یاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں؟

یہ وہ وقت ہوگا جب راوی چین لکھے گا‘ سب خطائیں معاف ہونگی۔ بقول شیخ رشید (ن) میں سے (ش) نکلے گی۔ مطلب یہ ہے کہ شہبازشریف الگ ہو جائیں گے۔ اس مفروضے کی بنیاد وہ شدید خواہش ہے جو شہبازشریف کے سینے میں ہمک رہی ہے اور اب پل کر جوان ہوگئی ہے۔ اسکی دو وجوہ ہیں، اولاً یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھائی تین باریاں لے چکے ہیں‘ اب انہیں چانس ملنا چاہیے‘ دوم یہ انہیں زعم ہے کہ بھائی صاحب کی نسبت یہ زیادہ فعال‘ مستعد اور Pragmatic ہیں‘ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتے۔ عافیت کے راستوں پر چلنے کا گُر جانتے ہیں، لیکن شاطر سیاستدان یہ بھی جانتا ہے کہ مقبولیت بڑے بھائی صاحب کے حصے میں آئی ہے۔ انکی اشیرباد کے بغیر اقتدار میں آنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ :

’’موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں‘‘

اس لیے (ن) میں سے (ش) کبھی بھی نکل نہ پائے گی۔باقی رہا سوال میاں صاحب کے دوبارہ اقتدار میں آنے اورخان کے 2023ء میں الیکشن جیتنے کاتو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے ان کا راستہ روکنے کیلئے مقدمات کا جو جال بن رکھا ہے وہ کس قدر مضبوط اور مستحکم ہے۔ محض مقدمات بنانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انہیں منطقی انجام تک نہ پہنچایا جائے۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے:

Half measures are counter productive and at times dangerous.

اس کا انحصار میاں صاحب کی واپسی پر ہے۔ بالفرض وہ نہیں آتے تو راوی چین لکھے گا۔۔۔ اگر آگئے تو پھر چل سو چل ہوگا۔ (ختم شد)