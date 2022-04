میرے بہنوئی عمران خان ایک اچھے اور عزت دار آدمی ہیں:بین گولڈ اسمتھ 

تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جمائما کے بھائی بین گولڈ اسمتھ نے عمران خان کے لئے ایک ٹوئٹ کی ہے۔

ماہر ماحولیات بین گولڈ اسمتھ نے ٹوئٹر پر جاری کردہ اپنے ٹوئٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کےلئے تعریفی کلمات لکھتے ہوئے کہاکہ میرے بہنوئی عمران خان ایک اچھے اور عزت دار آدمی ہیں۔

My brother-in-law @ImranKhanPTI is a good and honourable man, motivated only by a strong desire to do good by his country. His record as PM is exceptional, most of all on the biggest issue of our time: Pakistan under Imran is now a world leader on environmental restoration.????