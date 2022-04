ہم جلد واپس آئیں گے: پرویز خٹک کا اعلان

سابق وزیر دفاع اور تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک نے کہا ہے کہ انشااللہ اہم جلد واپس آئیں گے۔

اپنی ٹوئٹ میں سابق وزیر نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے متعلق کہا کہ وہ آخری گیند تک مقابلہ کیا۔وزیر دفاع نے کہا کہ انشاء اللہ ہم جلد واپس آئیں گے۔

He played till the last ball. We will be back soon InshAllah. #BehindYouSkipper