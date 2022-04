 ہر گھر سے عمران خان نکلے گا:گلوکار فرحان سعید 

پاکستان کے معروف گلوکار و اداکار فرحان سعید ہمیشہ کی طرح اس بار پھر سابق وزیراعظم عمران خان کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں۔

فرحان سعید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنی ٹوئٹ میں عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد اعتماد کی کامیابی پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ تم کتنے عمران بھیجو گے، ہر گھر سے عمران نکلے گا۔

Tum kitne Imran bhejo ge

Har ghar se Imran nikley ga !

What happened today is sad but trust me when i say , today starts the real revolution.

Yes its much tougher than we thought it would be but "Ghabrana Nahin Hai" !

La illaha illalah . #ImranKhan