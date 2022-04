پرانے پاکستان کی واپسی کا جشن نہیں منا سکتی: فاطمہ بھٹو

سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو نے بھی قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کی کامیابی پر اپنا ردعمل دےدیا۔شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بھتیجی فاطمہ بھٹو نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ کوئی بھی نیک نیتی سے پُرانے پاکستان کی واپسی کا جشن نہیں منا سکتا۔ان نے کہاکہ میں عمران خان کی سیاست کی ہمیشہ سے ناقد رہی ہوں اور اکثر لکھا کہ وہ اپنی موقع پرستی اور مصلحت پسندی سے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچائیں گے۔فاطمہ بھٹو نے مزید کہا کہ اس لیے میں یہ بات ان کی مدت کے حوالے سے بالکل بھی احساس کے بغیر کہتی ہوں کہ “پرانا” پاکستان خراب تھا۔

I’ve always been a critic of Imran Khans politics and often wrote that he would damage PK’s institutions with his opportunism & expediency so I say this with absolutely no feeling for his term or tenure: “purana” Pakistan was squalid. No one can celebrate its return in good faith