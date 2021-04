حکومت پنجاب کا 7ارب روپے کا رمضان پیکج

شیئر کریں:

جاوید یونس

ریاستی وسائل پر سب سے زیادہ حق عوام کا ہوتا ہے۔حکومت ان وسائل کو بطور امانت اپنے پاس رکھتی ہے اور انہیں شہریوں کی فلاح وبہبود اور ریلیف فراہم کرنے کے لئے زیر استعمال لاتی ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں ریاست کی ذمہ داری نسبتا زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ منتخب حکومت نہ صرف عوام کو جواب دہ ہوتی ہے بلکہ اسے اپوزیشن کی شکل میں ایک مستقل مانیٹرنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ تمام شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور عوام کی خدمت حکومت کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار صوبے کے تمام عوام خواہ ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو کی فلاح وبہبود،ترقی وخوشحالی کے لئے بلاامتیاز اقدامات کررہے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے بھی یکساں اقدامات کررہی ہے۔ ماضی میں ترقی کا عمل مخصوص علاقوں تک محدود رہا مگر وزیراعلی پنجاب نے صوبے کے تمام اضلاع خصوصا ماضی میں نظر انداز کئے گئے اضلاع کے لئے خصوصی ترقیاتی پیکچ کا اعلان اس ضلع میں جاکررہے ہیں۔

حکومت کے اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اشیاء کی گرانی اور مصنوعی قلت کو کنٹرول کرکے طلب ورسد کا توازن برقرار رکھتے ہوئے اشیائے صرف کی قیمتوں کو مستحکم سطح پر رکھے اور ایسے مثبت اور ٹھوس اقدامات کرے کہ اشیاء عام آدمی کی قوت خرید سے باہر نہ ہوں بلکہ ارزاں نرخوں پر کھلی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہوں۔ مہنگائی نے غریب آدمی خصوصا تنخواہ دار طبقے کے روز مرہ کے معمولات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ حکومت ہر ممکن اقدامات کررہی ہے کہ شہریوں کو روز مرہ ضرورت کے استعمال کی اشیاء فراہم کی جا سکیں اور مصنوعی قلت،مہنگائی،ذخیرہ اندوزی،ملاوٹ اور کم تولنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدارنے رمضان المبارک میں صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لئے 7 ارب روپے کے رمضان پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ بھر میںاس دوران 313 رمضان بازار لگائے جائیں گے-آٹے کا 10 کلو کا تھیلا رمضان بازاروں میں مارکیٹ پرائس سے 120 روپے سستا ملے گا-رمضان بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے میں دستیاب ہو گا- صرف سستے آٹے کی فراہمی پر پنجاب حکومت تقریبا 3 ارب 70کروڑ روپے سبسڈی دے گی- رمضان بازاروں میں کورونا ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا- خریدارو ں کی زندگیو ں کے تحفظ کے لئے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہو گا-محکمہ زراعت رمضان بازاروں میں زرعی فیئر پرائس شاپس لگائی جائیں گی- زرعی فیئر پرائس شاپس پر پھل اور سبزیاں 2018ء کے ریٹ کے مطابق صارفین کو دستیاب ہوں گی- دال چنا، بیسن ، کھجوراوردیگر اشیاء ضروریہ بھی رمضان بازارو ں میں 2018ء کے نرخوں پر ملیں گی - گھی ، چکن اور انڈے مارکیٹ سے 10سے 15 روپے کم قیمت پر رمضان بازاروں میں ملیں گے- مستقل بنیاد وں پر ریلیف دینے کے لئے حکومت نے سہولت بازاروں کا دائرہ کار وسیع کرنے کا پلان تیار کیا ہے۔اس مقصد کے لئے وزیر اعلی عثمان بزدار نے سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سہولت بازاروں کے ذریعے اپنے عوام کو مصنوعی مہنگائی سے مستقل نجات دلاؤں گا- وزیر اعلی عثمان بزدار نے رمضان بازاروں کے انتظامات میں خصوصی بچت اور کفایت شعاری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان بازاروں کے انتظامات کیلئے کم سے کم اخراجات کئے جائیں اور اس مد میں بچائی گئی رقم کو عوام کو مزید ریلیف دینے کیلئے خرچ کیا جائے-غریب آدمی کو ہر صورت میں معاشی ریلیف دیں گے۔ رمضان بازار کا آغاز 25 شعبان سے کیا جائے - انہوں نے کہا کہ میں خود رمضان بازاروں کے دورے کروں گا -صوبائی وزراء اور سیکرٹریز بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے مشن میں رمضان بازاروں کے دورے کریں گے-

وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور مستقل ریلیف دینے کیلئے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا جو کہ احسن اقدام ہے ۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔وزیراعلیٰ عثمان بزدار اتھارٹی کے پیٹرن انچیف اور صوبائی وزیر صنعت چیئرپرسن ہوںگے۔ سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے اورکسان پلیٹ فارم کے ذریعے کاشتکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے۔ سہولت بازار اتھارٹی صوبہ بھر میں سہولت بازاروں کے قیام کو یقینی بنائے گی۔سہولت بازاروں کا دائرہ کار ہر ضلع اورہر تحصیل تک بڑھایا جائے گا۔یہ بازار سال کے 365دن فنکشنل رہیںگے۔ سہولت بازاروں کے قیام سے عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی اورحقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا۔اتھارٹی صوبہ بھر میں 400سے زائد سہولت بازار قائم کرے گی۔سستے سہولت بازاروں میں آٹااوردیگراشیاء ضروریہ نوٹیفائیڈ ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ سستے سہولت بازاروں میں اشیاء ضروریہ سرکاری نرخوں پر ملیںگی۔وزیراعلی نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے اورپرائس کنٹرول کے لئے آخری حد تک جائیںگے۔ انہوں نے سستے سہولت بازاروں کے قیام کیلئے اضلاع میں اراضی کی نشاندہی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لئے جو کچھ ممکن ہوا وہ کرتی رہے گی۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔ عوام کوزیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے ۔

وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے-ماضی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے نتیجہ میں عام آدمی کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا اور الزام مارکیٹ فورسز کو دیا گیا جبکہ یہ سارا سیکٹرUnregulatedرہا جس کا خمیازہ عام آدمی نے مہنگائی کی صورت میں بھگتا-وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ کابینہ کے 42 ویں اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اہم فیصلے کئے جس کا فائدہ صوبے کے عوام کو پہنچے گااور انہیں مہنگائی سے حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا- ان فیصلوں میںThe Punjab Sugar Supply Chain Mangement Order 2021 اور The Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021کی منظوری شامل ہے-پنجاب کابینہ نے چینی کی پیداوار، ترسیل اور خرید و فروخت کے پورے نظام کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے - پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر2021 ء کے تحت شوگر ملزاور ڈیلرز کے گودام کی رجسٹریشن ہو گی اور صرف رجسٹرڈ ڈیلرہی چینی کی خریدو فروخت کر سکے گا -سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر کے تحت شوگر مافیا سے نمٹنا ممکن ہو سکے گا اور عوام کو سستی چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی- کوئی بھی فیکٹری، ڈیلر، ہول سیل ڈیلر2.5 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی سٹور نہیں کر سکے گا اوراس سے زائد چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے حاصل کرنا ہو گی- غیر رجسٹرڈ ڈیلروہول سیل ڈیلرچینی کی خریدو فروخت نہیں کر سکیںگے-کوئی بھی شوگر مل غیر رجسٹرڈ ڈیلر کو چینی فروخِت نہیں کر سکے گی،اس آرڈر کے تحت کین کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو چینی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنے کے لئے با اختیار بنایا ہے اور وہ کسی بھی بے قاعدگی پر قانون کے تحت کارروائی کر سکیں گے،اس آرڈر کے تحت شوگر ملیں اور ہول سیل ڈیلر اپنا تمام تر ریکارڈ کین کمشنر کو دکھانے کے پابند ہوں گے -

پنجاب کابینہ نے The Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021 کی بھی اصولی منظوری دے دی ہے -عوام کو ریلیف دینے کے لئے اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ جس میں چینی،گندم،خوردنی تیل،چاول، دالیںوغیرہ عوام کو سستے داموں فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی اورذخیرہ اندوزی کی موثر روک تھام ممکن ہوگی- اس کے تحت اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھانے کی روک تھام کی جا سکے گی اور سٹے بازی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی- رمضا ن المبارک قریب ہے اور ہم نے صوبے کے عوام کو ذخیرہ اندوزوںاو رناجائز منافع خوروں سے نہ صرف بچانا ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو قبضہ مافیا کے ساتھ ہو رہا ہے -بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہاکہ وزیراعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اشیائے ضروریہ کی سستے داموں فراہمی اور شوگر مافیا کی سرکوبی کے لئے مثالی اقدامات اٹھائے ہیں جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں-اشیائے ضروریہ سے متعلق آرڈیننس کے نفاذ سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے- شوگر مافیا کے لئے مافیا کا لفظ بہت چھوٹا ہے ،ان لوگوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے اور بے نامی اکائونٹس بھی بنائے ہیں ، اس گروہ کے خلاف 10ایف آئی آر ہوچکی ہیں-شوگر انڈسٹری سے متعلقہ امور کو ریگولیٹ کرنے کے لئے وفاقی او رپنجاب حکومت ایک پیج پر ہیں،اس ضمن میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی نافذ کیا جائے گا-پہلے تو واٹس ایپ پر اربوں کھربوں کی ڈیل کی جاتی تھی او رچینی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کیا جاتا تھا لیکن حکومتی اقدامات سے یہ پورا نظام ریگولیٹ ہوگا او رچینی کی قیمت کو بڑھنے سے روکا جاسکے گا-

اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے،وافر مقدا ر میں فراہمی کو یقینی بنانے،طلب ورسد میں توازن برقرار رکھنے کے خلاف نہ صرف تحصیل،ضلعی وڈویژنل سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں بلکہ مجسٹریسی نظام بھی موجود ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال اور متحرک بنائے تاکہ حکومتی اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچ سکیں۔اشیاء کی مصنوعی قلت،مہنگائی،ذخیرہ اندوزی،ملاوٹ اور کم تولنے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائے جائے اور ڈپٹی کمشنرز،اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ باہر نکلیں اور حکومت کی طرف سے دئیے گئے رمضان پیکچ پر عمل درآمد کے علاوہ رمضان بازاروں وسہولت بازاروں میں اشیاء ضروریہ معیاری فراہم کی جائیں۔انتظامیہ اس امر کو بھی یقینی بنائے کہ دکاندار اشیاء کی قیمتوں کی فہرستیں نمایاں طور پر آویزاں کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ عام آدمی کی سہولت کے لئے بڑے شہروں کی اہم شاہرائوں پر الیکٹرانک بورڈآویزاں کرے جن پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے ٹیکرز چلتے رہیں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزراء اور سیکرٹریز صاحبان کو اضلاع الاٹ کئے ہیں تاکہ وہ رمضان بازاروں اور سہولت بازاروں کے اچانک وزٹ کریں اور حکومت اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ صوبائی وزراء کے دوروں سے انتظامیہ پر بھی ایک چیک ہو گا اور وہ بہتر طورپر اپنے فرائض سرانجام دے سکیں گے۔وزیراعلی پنجاب نے کہا ہے کہ رمضان پیکچ کے ذاتی طورپر مانیٹرنگ کروں گا اور پائی پائی حقداروں تک پہنچائیں گے۔ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلاامتیاز کریک ڈائون کا حکم دیا ہے۔حکومت پنجاب کی طرف سے -7ارب روپے کا رمضان پیکچ بڑا پرکشش اور اچھا ہے مگر ضرورت اس امر کی ہے اس پر خلوص نیت سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ سکیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدارنے پنجاب بھر میں چینی کی مقررہ نرخ پرفراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب میں چینی مقررہ نرخ پر فروخت کرنے کیلئے فوری اقدامات کیے جائیں ۔وزراء ڈویژنل ہیڈکوارٹر اوراضلاع میں جاکرچینی کی صورتحال مانیٹر کریں ۔شوگرملوں سے مقررہ نرخ پر چینی فراہم کرنے کیلئے قانونی کارروائی کی جائے گی ۔ مقررہ نرخ پر چینی فروخت نہ کرنے والوں کا سٹاک قبضے میں لیکرنیلام کردیاجائے گا۔مہنگی چینی بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں ۔انہوںنے کہا کہ گراں فروشوں کے خلاف ایف آئی آر،گرفتاری اورجرمانے کیے جائیں ۔ غریب آدمی کو ہر صورت میں معاشی ریلیف دینا چاہتے ہیں ۔وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق مہنگائی کے ازالے تمام تر اقدامات کیے جائیںگے ۔ رمضان المبارک میں سستی چینی سمیت دیگر اشیاء خوردونوش فراہم کی جائیں گی۔ 25شعبان کو صوبہ بھر میں رمضان بازاروں کا آغاز کردیا جائے گا۔