Our trip is too short

رمضان المبارک کی 27ویں شب کو پاکستان منصئہ شہود پر آیا اور سات سال پہلے اسی مبارک شب قدر میں ڈاکٹر مجید نظامی کا اپنے مالک حقیقی سے ملنا اسلام ۔ پاکستان اور ”اللہ تعالیٰ“ سے گہری محبت کا ثبوت ہے میں نے ہمیشہ مجید نظامی کو پاکستان کا نظریاتی سپہ سالار اور ”مدینے کا آدمی“ قرار دیا ۔ ایک سچا پاکستانی ترجمان ۔ قائداعظم کی فکر کا صحیح وارث جو انڈیا کے مذموم عزائم کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہا۔” محافظ نظریہ پاکستان “نے دو قومی نظریہ کی آبیاری کے لیے نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور ایوان کارکنان تحریک پاکستان جیسے فقید المثال ادارے قائم کیے بلاشبہ نڈر متحرک شخصیات کا متبادل نا ممکن ہے ادارے اور ملک پرخلوص رہنمائی ۔ بے لوث معاونت کے ساتھ چلتے اورترقی کے مراحل طے کرتے ہیں۔ نیت سچی، ارادہ پکا اور کردار کی بلندی کامیابی کا زینہ بنتی ہے ۔ پاکستان کا ذکر نوائے وقت کے بغیر ادھورا ہے ۔قابل رشک صحافی روایات کا امین نوائے وقت صرف ایک اخبار کا نام نہیں ایک فکری تحریک ہے اورپاکستان کی نظریاتی یونیورسٹی ہے ۔

”سر “ ہم” 3سال“ کے لیے آئے ہیں اور میں نے آپ کو”50سال“ کا پلان بنا کر دیدیا ہے۔ اِس بات پر سامنے بیٹھے کور کمانڈر لاہور ہنس پڑے ۔ یہ بات نقطہ آغاز بنی جاب سکیورٹی۔ فوج کا ڈسپلن مثالی ہے۔ کمانڈر کیپٹن ہو یا کرنل ۔ سبھی مودب ہو جاتے ہیں اور یہاں تو بریفینگ تھی کور کمانڈر کو ۔ یقینا کمال کا اعتماد میرے شہید بیٹے ”محمد میثاق عبدالقیوم“ کا انتخاب بنا ۔ دونوں بریفینگز کا محور نیا فیز اور نیا سیکٹر تھا۔ ”پرزم9(فیز9) Ive Green“ سیکٹر ۔ آج سرمایہ کاری ۔ رہائشی سہولیات کے اعتبار سے ٹاپ پر ہیں ۔ دونوں نام میرے ”شہید بیٹے“ نے تجویز کیے جو منظور ہوگئے ۔ ”ڈی ایچ اے“ کے سول ملازمین کی فلاح کے واسطے انتہائی زبردست تجاویز پر مبنی ”ویلفیئر پالیسی“ وضع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا جو میرے بیٹے کی شہادت کے فوری بعد منظورہوگئی ۔ یوں جتنا بھی کردار رہا روشنی پھیلاتا رہا ۔ لوگوں کو ملنے والے فوائد تا قیامت صدقہ جاریہ بن گئے ۔

آج دونوں پراجیکٹس عروج پر ہیں اور نام دینے والا اپنے ”مالک حقیقی“ کی رحمت میں ۔ نرم خوئی ۔دوسروں کے درد کو دل میں بسانے والے کی فیاضی ۔ محبتوںکی سینکڑوں مثالیں ہیں جو دوسروں نے آکر بتائیں ہم قطعی لا علم تھے اور وہ اپنے متعلق گونگا تھا۔ کلاس فیلوز۔ کولیگز ۔ رشتہ دار آج بھی سراپا تشکر و احترام ہیں ۔ آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے اور ہیں ۔ ”ریٹرن ٹکٹ“ لیکر آئے۔ ٹکٹ پر آمد کی تاریخ مندرج تھی مگر جانے کا خانہ خالی ۔ رخصتی نے ٹکٹ پر تاریخ ڈلوائی ۔ کوئی پہلے کوئی بعد کچھ اوائل عمری میں چلے گئے اور بہت سارے بڑھاپے کے دشوار ترین دور میں بیٹھے سواری آنے کے منتظر ۔ یہ ہماری باتیں ہیں۔ ایک ”بڑے دفتر“ میں سب کچھ لکھا ہے صرف ہم نہیں جانتے زندگی مشکل امتحان کا نام تو کیوں نہ اپنی تکالیف کی شدت کو کم کرنے کے لیے مستعار سانسوں کو مخلوق کے لیے خوشبودار بنانے میں صرف کر دیں چند روزہ ایام کا بہترین مصرف ڈھونڈ لیں کہ بے بس محروم طبقات کے ایام پر سکون ہو جائیں۔

روز مرہ معاملات ڈسکس کرنے کے بعد غیر رسمی گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ۔ کچھ دیر بعد سب اُٹھ کھڑے ہوئے جاتے جاتے ایک ”صاحب“ بڑے واضح معنی خیز قہقہہ کے ساتھ بولے۔ یار فلاں کی جگہ نیا عہدے دار ڈھونڈ لو۔ (اُن ایام میں فلاں شخص بیمار تھا) میں نے فوراً سے پہلے توبہ کہا ۔ اُس کی بات پر سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے ۔ بات آئی گئی ہوگئی ۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ نیا عہدے دار ڈھونڈنے کی بات کرنے والا اچانک بیمار ہوا اور مہلت ہی نہ ملی ۔ جس کا متبادل تلاش کرنے کا کہا گیا تھا وہ لمبے عرصہ تک حیات رہا۔

کیا وجہ تھی کہ متذکرہ بالامشورے پر سبھی خوش ہوگئے شاید کچھ لوگ خود کی منفی عادات کا زہر دوسروں پر انڈیلنے کو ذاتی راحت ۔ فتح سمجھتے ہیں۔ زیادہ تفصیل نہیں بس یہی کہنا ہے کہ اپنے فانی وجود کو اتنا ہلکا پُھلکا رکھیں کہ زندگی کے کِسی بھی موڑ پر آپ کی ذات دوسروں پر ملبہ کی صورت نہ گر پڑے ۔اِس دنیا کے کھربوں سٹشینز ہیںکوئی ایک پر اُتر رہا کوئی دوسرے سے چڑھ رہا ہے۔ پر حتمی منزل ایک ہی ہے۔ ایک ایسا آخری سٹیشن جہاں سے کوئی ٹرین ۔ طیارہ اُڑان نہیں بھرتا۔ طے شدہ معلوم منزل۔ ہر ذی نفس کے اُترنے کا سٹاپ ۔ اِس پر روانگی کا خانہ خالی ہے۔ ہاں یہ ضرور اختیار دیا کہ جیسی منزل چاہتے ہو پسند کر لو لیکن تیاری بھی کرنی ہے۔

ترجمہ: اور دکھا دی ہیں ہم نے اُس کو( خیر و شر کی) دونوں راہیں ۔(سورة البلد آیت نمبر 10)

پرتکلف کھانے کے بعد ماحول پُرسکون ہوا تو بات چیت کادائرہ کاروباری حالات کی طرف مُڑ گیا ۔ پاکستان سے چلتے ”دوبئی“ پہنچ گئے ۔درویش بولے ۔ 2020 ایکسپو کا انتظار نہیں کرنا ۔ ”2017“ تک میں نے سب فروخت کر دینا ہے بات ہو رہی تھی” 2014 ”میں آدھا سال گُزر چکا کہ عین ماہ بعد ٹرین نے وسل بجا دی ”اللہ کریم“ کے نیک بندے میاں بیوی بیک وقت ریٹرن ٹکٹ پر روانگی کا اندراج کرواگئے ۔ ایک زمانہ تڑپ اُٹھا وہ ہزاروں لوگ جو راشن مالی امداد، علاج جیسی نعمتوں سے مستفید ہوئے آج بھی اُتنے ہی دل گرفتہ ہیں ۔قارئین سوچنا بولنا ۔ پلاننگ کرناانسان کے بس کی بات نہیں زندگی کو خوشبو کی طرح گزاریں کہ جانے کے بعد بھی چہار جانب مہکتی رہے ۔