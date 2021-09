وزیراعظم کا قابل تحسین جرأتمندانہ موقف

شیئر کریں:

مکرمی! بالادست قوتوں اور طاقتور ملکوں نے ہمیشہ پاکستان سے ’’ڈومور‘‘(Do More) کا مطالبہ کیامقام صد شکر کہ وزیراعظم عمران خان نے ہمت مردانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ’’No More ‘‘ کہہ دیا ہے۔ مزید امریکی اصرار پر عمران خان نے (ABSOLUTELY NOT) کہہ کر ایک سچے اور بہادر محب وطن کا کردار ادا کیا اور قوم کو شاد کیا۔ ان شاء اﷲ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔اﷲ تعالیٰ سب اسلامی ممالک کو قرون اولیٰ کا اسلام نصیب کرے۔ پاکستانی قوم نے وزیراعظم اور وفاقی وزیر تعلیم کی ’’یکساں نظام تعلیم‘‘ کے منصوبے کو بہت سراہا ہے اور اسے قومی اتحاد و فلاح کا ذریعہ سمجھا ہے۔ خداکرے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ ’’اردو کو قومی زبان کا درجہ دینا بھی ازحد ضروری ہے۔‘‘

(چودھری اسد اﷲ خان،شاہ کمال کالونی اچھرہ ،لاہور)