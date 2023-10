تباہ کن زلزلہ، مشکل کی گھڑی میں افغان عوام کیساتھ ہیں: نگران وزیراعظم

اسلام آباد: نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ افغانستان کے شہر ہرات میں تباہ کن زلزلے سے نقصان پر دکھ ہوا. مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کیساتھ ہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں انوارالحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں.این ڈی ایم اے کو متاثرین ہرات کیلئے امداد بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔

Deeply saddened by the devastating earthquake in Herat, Afghanistan. Our hearts go out to the affected communities. We stand in solidarity with the Afghans during this difficult time. I have instructed @NDMAPk to send maximum support to the affected.

