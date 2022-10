میاں صاحب کے پاس سنانے کیلئے بہت سی کہانیاں ہیں:فواد چودھری

پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ڈیل کے بعدنواز شریف کس طرح دل کی بات کریں گے، ہو نہیں پائے گا۔

سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے نواز شریف کی آج نشر ہونے والے انٹرویو سے متعلق تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب کے پاس سنانے کیلئے بہت سی کہانیاں ہیں۔انہوں نے مریم نوازکی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کے جواب میں کہا ہے کہ ڈیل کے بعد وہ کس طرح دل کی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟وہ این آراو22کیلئےکی گئی ڈیل کوکیسے ظاہرکریں گے،ہو نہیں پائے گا۔

