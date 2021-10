پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے ٹوئٹر پر اہم سنگِ میل عبور کرلیا۔سوشل میڈیا پر فعال شعیب اختر کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر فالوورز کی تعداد 40 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔انہوں نے سنگِ میل عبور کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک ہیش ٹیگ ’شعیب اختر 4 ملین‘ سیٹ کیا ، اور کہا کہ اس ٹرینڈ کا استعمال کرکے ان کے چاہنے والے کچھ دیر ان سے گفتگو کرسکتے ہیں۔شعیب اختر کی جانب سے اس ٹوئٹ کے سامنے آنے کے بعد پرستاروں نے اُن سے سوالوں کی لائن لگادی، سابق کرکٹر نے بھی پرستاروں کے سوالوں کے جواب دیے۔ایک صارف نے شعیب اختر سے رائے مانگی کہ کیا قومی کرکٹ ٹیم ورلڈکپ میں نیوزی لینڈ اور بھارت کو شکست دے سکتی ہے، جواب میں شعیب اختر نے کہا کہ قومی ٹیم دونوں ٹیموں کو آسانی سے شکست دے سکتی ہے۔

We are a twitter family of 4 million today. Thank you so much for all the love & support.

Q & A for 15 minutes under hashtag #ShoaibAkhtar4million will be responded :) pic.twitter.com/a4Ts7KU9Vy