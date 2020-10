نوجوان نسل کامستقبل بچانے کیلئے خواتین کردار اداکریں: زرتاج گل

شیئر کریں:

اسلام آ باد (نوائے وقت نیوز )وزیر مملکت براے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا ہے کہ دل،کینسر،ذیابیطس سمیت متعدد بیماریوں کی وجہ بننے والے عوامل تمباکونوشی،شوگری ڈرنکس کوزندگی سے ترک کرتے ہوئے نوجوان نسل کامستقبل بچانے کے لئے خواتین کواپنابھرپورکردار اداکرناہوگا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ،، دل کے امراض سے بچاو میں خواتین کا کردار ،، کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے کیا۔پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن (پناہ) کے زیر انتظام "Role Of Women In Prevention Of Heart کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، تقریب کی مہمان خصوصی وزیر مملکت براے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا کہ نوجوان نسل میں تمباکو نوشی اور شوگری ڈرنکس کا بڑھتا ہوا رجحان قابل فکر ہے، روزانہ کی بنیاد پر شوگری ڈرنکس کا استعمال کرنے والوں میں ہارٹ اٹیک کے 42 فیصد خدشات برھ جاتے ہیں، ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ امپورٹ بل کم اور ایکسپورٹ بل بڑھائیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹرنوشین حامدنے کہاکہ خواتین کوصحت کے معاملات پراہم کرداراداکرناہوگا ،پناہ کے صدر میجرجنرل (ر)مسعودالرحمن کیانی نے کہاکہ قدرتی غذاں کواپنی زندگی کاحصہ بنائیں،تقریب سیدیگر مقررین نے بھی خطاب کیا جبکہ تقریب کے اختتام پرمہمانان گرامی کواعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں ۔ وزیرمملکت زرتاج گل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پشتون ہونے کی وجہ سے چینی کا بہت زیادہ استعمال کرتی تھیں اور ایک وقت میں 3 سے 4 چمچ چینی چائے میں پیتی تھیں۔ اسلام آباد میں امراض قلب سے بچا میں خواتین کے کردار سے متعلق سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چینی،سافٹ ڈرنکس دل کی بیماریوں میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 'پشتون ہوں تو چینی کا استعمال بہت زیادہ کرتی تھی،میں 3 سے 4 چمچ چینی چائے میں پیتی تھی اوراب ایک سے 2 چمچ پیتی ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں چھاتی کینسر کے حوالے سے آگہی کاکام کیاجارہا ہے جب کہ جلد گورا کرنے والی کریموں پر آگہی بھی شروع کی ہے۔